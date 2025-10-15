El actor de Silent Hill, Konatsu Kato, afirma: "Perdí la noción de quién era tanto en el personaje como en la realidad" mientras protagonizaba el videojuego de terror y supervivencia

Sin duda, Silent Hill f va en camino a convertirse en uno de mis juegos favoritos del año. Incluso he escrito sobre cómo no puedo dejar de pensar en su historia y su enfoque creativo de New Game Plus.

Otra persona que quizá tampoco haya podido dejar de pensar en Silent Hill f es Konatsu Kato, la actriz que interpreta a la protagonista Hinako Shimizu en el juego.

En una entrevista con la publicación japonesa especializada en videojuegos Famitsu, Kato habla sobre su experiencia como Hinako y el desgaste mental que le pudo haber supuesto durante el desarrollo de Silent Hill f.

"Creo que la grabación fue bien al principio", dijo Kato a Famitsu. "Sin embargo, a medida que avanzaba la grabación, la historia se ramificaba cada vez más. A medida que grabábamos los distintos desarrollos, me encontraba pensando: "Era la misma escena de hace un momento, pero las palabras y las emociones son diferentes... Eh... ¿Dónde estoy, qué estoy haciendo ahora, Hinako?"".

Como ejemplo, Kato mencionó una escena que ocurre al final del juego (¡oh, por cierto, alerta de spoiler para Silent Hill f!).

En la escena, Hinako se encuentra cara a cara con otra versión de sí misma. La primera vez que vemos esta escena, durante la partida inicial, no queda claro de inmediato si se trata de una alucinación de Hinako o quizás de una versión pasada de ella misma.

“Yo era Hinako, pero la otra persona también era Hinako”, dijo Kato en referencia a la icónica escena, “y me confundí y perdí la noción de quién era, tanto en el personaje como en la realidad. En ese momento, había veces en las que me echaba a llorar sin siquiera pensar en nada. A medida que pasaba más tiempo enfrentándome a ella, mi confusión también aumentaba, y recuerdo que hubo días en los que sentía que estaba volviéndome loca”.

Hinako parece haber dejado un impacto bastante profundo en Kato, quien elogió la naturaleza independiente del personaje, aunque también expresó cierto temor hacia ella. “Me impresiona que tenga perspectivas tan diversas a pesar de ser aún una estudiante de secundaria. Pero espero que nunca se me aparezca. Solo imaginar encontrarme con ella me hace perder la cabeza”.

Los comentarios finales de Kato, sin embargo, hacen que el proceso de grabación suene casi como un sueño febril. “Esto puede sonar como una declaración negativa, pero curiosamente, no recuerdo realmente cómo estuve involucrada en este proyecto desde el principio hasta el final de su planificación, ni cómo lo abordé”, dijo.

“Lo único que recuerdo vívidamente es, como mencioné antes, no saber dónde estaba ni quién era. Aparte de eso, solo puedo recordar partes fragmentarias, como el doblaje. Lo que he contado hoy es algo que he sacado de esos recuerdos fragmentados…”

En mi opinión, la experiencia de Kato interpretando al personaje principal de Silent Hill f encaja perfectamente con los muchos protagonistas atormentados de la serie. Sus comentarios en esta entrevista parecen sacados de una nota del juego o de una nota dejada por un personaje al que nunca llegas a conocer. Es casi inquietante.

Sin embargo, los comentarios de Kato resumen muy bien por qué personalmente valoro tanto Silent Hill f. Es una versión increíble y única del doloroso horror psicológico característico de la serie. El viaje de Hinako es algo que no le desearía a nadie, y me pasé todo el tiempo preguntándome qué era realmente real.

Silent Hill f es uno de los mejores juegos de terror que he jugado en años, a la altura de Alan Wake 2. Y, sinceramente, ceder las tareas de la historia al creador de Umineko, Ryukishi07, resultó ser un golpe de genio inesperado.

