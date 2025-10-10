Little Nightmares III revela su lado más inquietante con el tráiler “Mejor Juntos”

¿Estás listo para enfrentar tus peores miedos en Little Nightmares III cuando finalmente se lance este 10 de octubre? Así como lo lees, estamos a unas horas de que llegue el tan esperado juego.

Por ello, Bandai Namco Entertainment America invitó a seis desconocidos a jugar. Observa cómo sus miedos se revelan en carne propia, con personas que nunca han conocido, en una experiencia única que ofrece un vistazo al inquietante nuevo mundo —y a las nuevas fobias— que aguardan a los fans en esta esperada secuela.

Little Nightmares III – Tráiler "Mejor Juntos" - YouTube Watch On

Little Nightmares III, que llegará mañana 10 de octubre, sigue el viaje de los nuevos personajes Low y Alone y añade una nueva variedad al juego, ya que cada uno es jugable y lleva su propio objeto icónico: un arco y flechas para Low y una llave inglesa para Alone. Los jugadores también pueden unirse a la pesadilla con amigos gracias al modo cooperativo en línea, que llega a la serie por primera vez. Little Nightmares III llegará a PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S y Xbox One, PC a través de Steam y Xbox en PC, y Nintendo Switch y Switch 2.