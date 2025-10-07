El crossover entre Final Fantasy XIV y Monster Hunter Wilds ha llegado oficialmente con el parche 7.35 y muchas sorpresas más

El crossover entre Final Fantasy XIV y Monster Hunter Wilds ya está aquí con el parche 7.35.

Los jugadores podrán desbloquear una nueva prueba de nivel 100 que les permitirá enfrentarse al guardián Arkveld de Monster Hunter Wilds.

El parche también incluye nuevas recompensas para la prueba y una nueva mazmorra profunda llamada Pilgrim's Traverse.

¡La espera terminó! El parche 7.35 de Final Fantasy XIV ya está disponible y lo mejor de todo es que llega el crossover con Monster Hunter Wilds.

Revelado por primera vez durante la Opening Night Live de la Gamescom 2025, el crossover introduce una nueva misión de nivel 100 llamada "El vagabundo blanco", que dará paso a una prueba desbloqueable llamada "Las tierras salvajes de Windward", donde los jugadores podrán enfrentarse al guardián Arkveld de Monster Hunter Wilds.

Al tratarse de una misión de nivel 100, los jugadores deberán completar primero las misiones del escenario principal de Dawntrail.

"Una misteriosa marca llega a tus manos, lo que desencadena una caza de presas de otro mundo. Junto con tu cliente Felyne y tu fiel corcel Seikret, pronto descubrirás que tu objetivo no es otro que el temible Guardian Arkveld, la pesadilla de los cazadores.

Con una abundante comida de carne a la parrilla y un generoso suministro de megapociones en mano, ¡comienza la caza del Espectro Blanco!", adelanta Square Enix.

También hay una versión extrema de la misma prueba, que aumenta la dificultad y tiene un requisito medio de nivel de objeto de 740.

Ambas versiones de la prueba ofrecerán sus respectivas recompensas, que incluyen nuevo equipo Veldian y Augmented Veldian, una montura, esbirros, objetos para la casa y mucho más.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

FINAL FANTASY XIV x MONSTER HUNTER WILDS Collaboration Trailer - YouTube Watch On

Además de la atracción principal, el parche 7.35 también añade Pilgrim's Traverse, una nueva mazmorra profunda, junto con una variedad de nuevas formas de jugar, ya sea en solitario o como parte de un grupo fijo.

Los jugadores también pueden desbloquear nuevas misiones de la Sociedad Aliada con los Yok Huy, junto con las misiones "Las inconcebibles aventuras de Hildibrand".

El crossover de Monster Hunter Wilds con Final Fantasy XIV se añadió al juego el 29 de septiembre con la actualización 3, que introdujo una variante del Omega del MMO como nuevo monstruo, llamado Omega Planetes.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.