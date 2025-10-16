El creador de Dead Space afirma que acudió a EA para proponerles hacer otro juego, pero se lo rechazaron: "Tengo bastantes ideas listas para llevar a cabo, y una de ellas es Dead Space 4"

El creador de Dead Space, Glen Schofield, quiere hacer Dead Space 4

El desarrollador dijo que acudió a EA con ideas, pero EA lo rechazó

Añade: "El hecho de que EA acaba de ser comprada, creo que hay una oportunidad. Ya estoy haciendo llamadas".

¿Qué opinas del creador del Dead Space original, Glen Schofield, te gustaría un nuevo título salido de su mente? De ser así, les tenemos buenas y malas noticias, por un lado, tiene muchas ideas e interés por hacer otro juego de la saga, sin embargo, menciona que le presentó ideas a EA, pero la compañía parece no tener interés en ello.

En una entrevista con IGN durante la Gamescom Asia x Thailand Game Show, Schofield habló sobre el futuro de esta serie de terror y ciencia ficción, y compartió su deseo de desarrollar Dead Space 4. Explicó que presentó sus propuestas a EA, pero finalmente fue rechazado.

“Fui con [EA] recientemente y me dijeron: ‘no, ya no estamos interesados’”, comentó Schofield. “Les dije: puedo reunir de nuevo al equipo directivo, solo necesito los modelos de EA Motive [el estudio detrás del remake de Dead Space], y puedo ahorrarles entre 30 y 40 millones de dólares con la idea que tengo. Y aun así, respondieron: ‘no’.”

Schofield trabajó como productor ejecutivo en EA Redwood Shores en 2008, donde ayudó a crear el primer Dead Space, antes de fundar su propio estudio, Striking Distance Studios, con el que desarrolló The Callisto Protocol.

Dejó Striking Distance a finales de 2023, tras el lanzamiento del juego, y actualmente es director en Pinstripe Games. Aunque el estudio aún no ha anunciado ningún proyecto, Schofield se muestra optimista sobre la posibilidad de trabajar nuevamente en Dead Space.

“Tengo varias ideas listas, y una de ellas es Dead Space 4”, declaró. “El hecho de que EA acaba de ser comprada creo que representa una oportunidad. Ya estoy haciendo llamadas.”

Schofield se refiere a la reciente adquisición de EA por un consorcio de inversionistas compuesto por PIF, Silver Lake y Affinity Partners, por 55 mil millones de dólares.

Continuó diciendo:

“Ya veremos. No sé en qué está pensando EA ahora mismo; no creo que hayan ganado dinero con el [remake de Dead Space]. Dead Space necesita adaptarse a otros medios: películas, series de televisión, sería genial.

Pero soy más optimista [tras la venta de EA], porque alguien nuevo podría comprar la IP de Dead Space.”

