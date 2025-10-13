Assassin's Creed Shadows para Nintendo Switch 2 visto en una tienda francesa, y sí, es una tarjeta Game-Key

Se ha visto una lista de Switch 2 para Assassin's Creed Shadows.

Una tienda francesa tiene el juego en su lista, pero no incluye precio ni fecha.

Parece ser un lanzamiento de Game-Key Card.

¿Se acerca una versión de Assassin's Creed Shadows para Nintendo Switch 2? Es muy probable que si, ya que ha aparecido un anuncio no autorizado en una tienda francesa, ¿seguirá activo a la hora de leer este articulo?

Descubierto por VGC, el anuncio se puede ver en la tienda francesa Auchan. Naturalmente, todavía no se puede comprar ni reservar esta posible versión para Switch 2, ni tampoco se ha publicado ningún precio.

La descripción del producto (traducida automáticamente del francés al inglés) dice: «¡Disfruta de Assassin's Creed Shadows de una forma totalmente nueva con Nintendo Switch 2!». Queda por ver si se trata solo de una forma elegante de decir que llegará a la consola de Nintendo o si la adaptación hará uso de características específicas de Switch 2, como el giro para apuntar o los controles del ratón.

Otra cosa a tener en cuenta, y que creo que puede disuadir a algunas personas de comprar esta versión para Switch 2, es que (según la carátula) se tratará de una tarjeta Game-Key. Este método bastante controvertido de distribuir juegos significa que no viene preinstalado en el cartucho, sino que actúa esencialmente como una «clave» para descargar el juego una vez que se inserta en la Switch 2.

No es algo inesperado. La versión para Switch 2 de Star Wars Outlaws también se lanzó en formato Game-Key Card. Por supuesto, la carátula que aparece en la página de Auchan podría ser provisional, y Ubisoft aún no ha confirmado oficialmente la existencia de esta versión de Assassin's Creed Shadows. Pero la editorial parece decidida a seguir distribuyendo sus juegos a través de Game-Key Cards.

Por encima de todo, tengo muchas ganas de ver cómo funciona Assassin's Creed Shadows en Switch 2. Star Wars Outlaws fue una adaptación muy impresionante, y creo que Shadows seguirá el mismo camino, aunque con las limitaciones esperadas relacionadas con el hardware.

