Se informa que todos los juegos modernos de Resident Evil llegarán a Nintendo Switch 2, incluido Requiem

¿Eres fan de la franquicia de Resident Evil y tienes una nueva Nintendo Switch 2? De ser así, te tenemos increíbles noticias, pues se informa que Resident Evil Requiem y todos los juegos de la saga con motor RE llegarán a la nueva consola de la gran N.

Así lo afirma la fiable fuente de información sobre Resident Evil, Dusk Golem (a través de VGC), quien dijo en una reciente publicación en ResetEra que «todos los juegos de Resident Evil con motor RE llegarán a Switch 2, como era de esperar».

Entre ellos se incluirían los remakes de Resident Evil 2, Resident Evil 3, Resident Evil 4, Resident Evil 7: Biohazard, Resident Evil Village y el próximo Resident Evil Requiem.

"Sé con certeza que llegarán, pero lo que viene a continuación es solo una conjetura mía", escribió Dusk Golem. "Supongo que están preparando varias adaptaciones para Switch 2 y las versiones para PS5 de varios juegos de RE calificados durante el último año, como parte de las celebraciones de su 30.º aniversario. Pero eso es solo una suposición mía. Que vayan a suceder, no lo es».

El filtrador amplió esta información en un hilo más reciente de X/Twitter cuando se le pidió que confirmara si esto iba a suceder definitivamente.

Dusk Golem respondió diciendo que Capcom lleva «un buen rato» trabajando en la adaptación de todos los juegos de Resident Evil con el motor RE Engine a Nintendo Switch 2 y que Requiem también debería lanzarse en esta plataforma.

(1/2) Yee, they've been working on porting all the RE Engine Resident Evil games to Nintendo Switch 2 for a hot minute now. Requiem should be landing on Nintendo Switch 2 as well. There's grapevine rumor that there's a Nintendo Direct this week & RE7 is going to be there at least

También dijeron que hay un rumor de que Resident Evil 7 se revelará como parte de la presentación de Nintendo Direct el 12 de septiembre, pero enfatizaron que se trata de un rumor y que no tienen información sobre los planes de mercadotecnia de Capcom.

"He oído varias veces de fuentes muy fiables que todos ellos llegarán a Switch 2 tarde o temprano, y eso incluye Requiem (es decir, RE7, RE:2, RE:3, Village, RE:4 y Requiem)", afirmó Dusk Golem.

Como nota final, la fuente dijo que las versiones para Switch 2 serán "ports nativos" que se ejecutarán en el hardware, y no versiones de streaming en la nube como Resident Evil 7, Resident Evil 2, Resident Evil 3 y Village, que se lanzaron en la Switch original.

Resident Evil Requiem se lanzará el 27 de febrero de 2026 para PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S y PC. La próxima entrega de la serie RE se anunció durante el Summer Game Fest 2025 en junio y estará protagonizada por Grace Ashcroft como nueva protagonista.