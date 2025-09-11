El brutal modo Steel Soul de Silksong se puede desbloquear sin completar el juego. A continuación te explicamos cómo.

Un jugador de Silksong ha descubierto una forma de desbloquear el modo Steel Soul antes de tiempo.

Para ello, es necesario introducir un código en el menú Extras del juego.

Steel Soul suele desbloquearse tras completar el juego una vez.

Hollow Knight: Silksong es un juego difícil, quizá demasiado difícil para el gusto de algunas personas, pero ¿qué pasaría si existiera una forma de hacer tu primera partida aún más complicada?

Con cientos de miles de jugadores entrando por primera vez esta semana al tan esperado Silksong, un usuario en el subreddit del juego descubrió que el implacablemente duro modo “Steel Soul” (Alma de Acero) puede desbloquearse con un buen y viejo código de trucos.

Normalmente (y como ocurría en el primer Hollow Knight), el modo Steel Soul se desbloquea solo después de terminar el juego por primera vez. En esta modalidad, la muerte es permanente, lo que hace que tu archivo de guardado quede inutilizable si Hornet muere. Y sí, hay logros vinculados a completar Steel Soul (uno de ellos exige terminar el juego al 100%, porque parece que en Team Cherry disfrutan de hacernos sufrir).

Entonces, digamos que el nivel de dificultad normal de Silksong no te parece suficiente y quieres entrar de inmediato a Steel Soul. Puedes hacerlo introduciendo una ligera variación del icónico “código Konami” en el menú Extras del juego.

En el menú Extras, solo introduce en tu control o teclado: Arriba, Abajo, Arriba, Abajo, Izquierda, Derecha, Izquierda, Derecha. La pantalla parpadeará y Steel Soul quedará desbloqueado de forma anticipada. Se probó este truco y funciona: la próxima vez que inicies un archivo nuevo, tendrás la opción de elegir el modo Steel Soul antes de comenzar tu partida.

Está de más decirlo, pero no se recomienda en absoluto jugar en Steel Soul en tu primera experiencia con Silksong.

Lo más probable es que el código esté pensado para quienes compren el juego en varias plataformas y no quieran volver a terminarlo desde cero solo para desbloquear este modo brutal, más que para los jugadores primerizos.

