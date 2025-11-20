El avance del evento en vivo del final del capítulo 6 de Fortnite promete caos con Godzilla vs King Kong, mientras Epic Games confirma la colaboración de la temporada 7, que estrenará un cortometraje inédito de Kill Bill

Epic Games ha lanzado un tráiler del evento final del capítulo 6 de Fortnite.

Fortnite Zero Hour se estrenará el 29 de noviembre a las 2 p. m. ET / 11 a. m. PT / 8 p. m. GMT.

Epic Games también ha anunciado su colaboración con Quentin Tarantino para el capítulo 7, que contará con un capítulo no filmado de Kill Bill, titulado The Lost Chapter: Yuki's Revenge.

¿Estás listo para el final del capítulo 6 de Fortnite? Epic Games lo está e incluso ha dado un adelanto del evento final, en el que se reunirán nuevos personajes, por si fuera poco, la colaboración con Kill Bill en el capítulo 7.

Epic ha revelado que el evento único en vivo Fortnite Zero Hour se transmitirá el 29 de noviembre a las 2 p. m. ET / 11 a. m. PT / 8 p. m. GMT, y sin duda será todo un espectáculo.

El tráiler confirma que aparecerán algunos de los personajes más emblemáticos del cine, como Godzilla y King Kong en una batalla explosiva, Beatrix Kiddo de Kill Bill, así como los X-Wings de Star Wars y un gigantesco Homer Simpson.

"Las leyendas se reúnen en la partida final para salvar la realidad", reza la descripción.

La página web oficial también adelanta: "Héroes, villanos y mundos chocan en la batalla final para salvar toda la realidad".

Hablando de Kill Bill, durante el evento del Capítulo 7 de Fortnite (vía FandomWire), se anunció que la colaboración de Quentin Tarantino con el juego en curso incluirá un capítulo no filmado de Kill Bill: Vol. 1, titulado «El capítulo perdido: La venganza de Yuki».

Tarantino escribió la escena no filmada en 2003, que presentaba una historia de venganza centrada en Yuki Yubari, quien persigue a Beatrix Kiddo, interpretada por Uma Thurman, por matar a su hermana Gogo Yubari en la película.

El cortometraje de Yuki nunca llegó a la gran pantalla debido a que Tarantino decidió no rodarlo por motivos de ritmo, pero aparecerá en la próxima colaboración en el pase de batalla del capítulo 7, que también incluirá a Gogo como skin obtenible, según las filtraciones.

También se ha revelado un nuevo póster que adelanta el evento, en el que se muestra por primera vez a Yuki en un coche rosa, con uniforme escolar y coletas, y empuñando una metralleta.

Yuki's Revenge será aparentemente el evento principal del capítulo 7, que se lanzará el 30 de noviembre.

