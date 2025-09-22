Daft Punk llega a Fortnite con una experiencia única

¡Atención! Sobre todo si eres fan de Fortnite y Daft Punk, pues Epic Games sorprendió con "La Experiencia Daft Punk", un nuevo tributo inmersivo que llega a uno de los juegos más populares en la actualidad.

En una experiencia sin precedentes dentro de Fortnite, los jugadores emprenderán un viaje cósmico desde el mundo de Battle Royale hasta el universo de Daft Punk: un espacio totalmente interactivo que incluye múltiples salas con diferentes formas de vivir la música de la banda.

La gran inauguración será el 27 de septiembre a las 15:00 ARG/12:00 pm MX, con acceso anticipado al lobby del pre-evento desde las 14:30 ARG/11:30 am MX.

La Experiencia Daft Punk ofrece a fans y jugadores la oportunidad de adentrarse en un mundo retrofuturista que celebra el legado de la banda, reinventado para el universo virtual. Podrán disfrutar remixes de la música previamente lanzada por Daft Punk y crear mashups de sus canciones en Dream Chamber Studios dentro de Fortnite, enfrentar hordas de robots con un láser de onda sonora en la Robot Rock Arena, producir un videoclip de LEGO® en Around the World o disfrutar en el Daft Club bailando hasta el amanecer. Además, a lo largo de la experiencia se podrá apreciar mobiliario de Hervet Manufacturier, colaboradores de Daft Punk desde hace años.

Un nuevo lote de Daft Punk también estará disponible en la tienda de Fortnite a partir del 25 de septiembre a las 21:00 ARG/18:00 ​ MX. Los accesorios incluyen el icónico casco GM08, atuendo y complementos (tanto en estilo Fortnite como en estilo LEGO); el casco TB3, atuendo y complementos (también en ambos estilos); además de instrumentos y una pista de improvisación de “Get Lucky (feat. Pharrell Williams and Nile Rodgers)”.

También habrá una posfiesta, pero esos detalles serán compartidos más adelante