¿Quieres descargar Minecraft para PC y no sabes por dónde empezar? No te preocupes, te ayudamos. Ahora es mucho más fácil que antes.

Necesitarás una cuenta de Microsoft para descargar Minecraft, pero no te preocupes, es muy sencillo. Elegir entre las dos versiones, Java y Bedrock, es mucho más fácil que antes. No hay ninguna opción incorrecta, ya que ambas son compatibles con PC, pero ofrecen algunas diferencias leves que conviene conocer.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre cómo comprar el juego, configurar tu cuenta de Microsoft e instalar la versión más adecuada para ti.

¿Cómo descargar Minecraft para PC?

Cómo descargar Minecraft para PC: Dónde comprar Minecraft

Si eres un jugador nuevo, lamentablemente tendrás que comprar Minecraft antes de poder disfrutar de toda su creatividad. Hay dos lugares donde puedes hacerlo:

En la tienda Microsoft

En la página oficial de Minecraft

Es importante señalar que, por lo general, Minecraft cuesta 29,99 $ / 24,99 £ / 39,95 $ australianos. Sin embargo, si tienes Xbox Game Pass, está incluido en tu suscripción.

Una vez realizada la compra, podrás descargar y abrir Minecraft Launcher. No obstante, tendrás que crear una cuenta de Microsoft antes de iniciar sesión.

Cómo descargar Minecraft para PC: Regístrese con una cuenta de Microsoft

Mientras estás en el Launcher, selecciona «iniciar sesión» e ingresa la dirección de correo electrónico de Microsoft que deseas utilizar para esta cuenta. Será una dirección de Outlook. A continuación, elige la contraseña, que debe contener letras mayúsculas, minúsculas, símbolos o números. Después, selecciona tu fecha de nacimiento y tu país o región, y revisa tu correo electrónico para obtener un código de verificación que podrás pegar en el campo correspondiente. Lo único que queda por hacer después de esto es seleccionar «Siguiente».

Eso es todo lo que necesitas hacer para configurar tu cuenta de Microsoft para Minecraft. Sin embargo, los jugadores menores de 13 años necesitarán el permiso de sus padres para terminar de configurar la cuenta.

Cómo descargar Minecraft para PC: ¿qué versión debes instalar?

Ahora que ya has descargado correctamente el Minecraft Launcher y registrado tu cuenta de Microsoft, solo te queda descargar la versión de Minecraft que desees.

A diferencia de antes, Minecraft Java Edition y Bedrock Edition (ahora conocida como Windows Edition) se venden juntas, por lo que no hay posibilidad de equivocarse y comprar la versión incorrecta. Sin embargo, hay una diferencia entre las dos versiones, a menos que quieras instalar ambas.

En Minecraft Launcher, aparecerán tanto «Minecraft: Java Edition» como Minecraft para Windows en la barra lateral izquierda. Puedes instalar cualquiera de las dos haciendo clic en la versión que desees y pulsando el gran botón verde «instalar» situado en la parte inferior central.

Si no estás seguro de qué edición quieres, es importante que tengas en cuenta lo siguiente. Bedrock o Windows es la mejor opción para jugar en varias plataformas, es compatible con el uso de un controlador de juegos y también te da acceso al Minecraft Marketplace, donde puedes comprar texturas, skins o mapas personalizados para el juego. Sin embargo, Java es la mejor opción para los mods, los paquetes de texturas gratuitos y las skins de Minecraft. También vale la pena señalar que Mojang está trabajando actualmente en añadir la multiplataforma a Java, por lo que en unos meses, Java puede ser la opción definitiva.

Independientemente de la edición que elijas, una vez completada la instalación, solo tienes que hacer clic en jugar y divertirte en Minecraft.