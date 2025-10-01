Sembré el pánico en los ancianos en la próxima actualización de Fallout 76 Burning Springs

¿Ansioso por la próxima actualización de Fallout 76, Burning Springs? No eres el único, pues promete ser la mayor incorporación de contenido que ha visto el juego en sus casi siete años desde su lanzamiento.

Recordemos que su lanzamiento coincidirá con el estreno de la esperada segunda temporada de Fallout en Amazon Prime Video en diciembre, la cual se perfila como el complemento perfecto para los fans de la serie de televisión.

Representa la segunda expansión del mapa del juego desde la actualización Skyline Valley del año pasado y amplía la región occidental del páramo de los Apalaches con una nueva zona enorme basada en Ohio. Pero eso no es todo, ya que este nuevo entorno está repleto de actividades que van desde más misiones de la historia, dos eventos públicos espectaculares y un montón de pequeños secretos por descubrir.

Sin embargo, lo más emocionante de todo es la incorporación de The Ghoul. Con la voz del actor de la serie Prime Walton Goggins, parece sacado directamente de la pantalla de tu televisor y es una parte integral de la nueva mecánica más grande y divertida de la actualización: la caza de recompensas.

Mercenario

(Image credit: Bethesda Softworks)

Para conseguir una recompensa, solo tienes que dirigirte al nuevo asentamiento de Highway Town, una ciudad con forma de franja situada en lo alto de un paso elevado devastado, y dirigirte directamente al bar más sórdido que encuentres. El Ghoul se encuentra amenazador en una esquina, en todo su esplendor, y, tras una breve charla, te ofrece la oportunidad de conseguir algunos contratos de bajo nivel llamados Grunt Hunts.

Aunque la versión final de la actualización contará con muchas voces de Goggins, lamentablemente no estaban presentes en la versión preliminar que probé, y tampoco se implementarán cuando la actualización llegue al servidor de pruebas público. Aun así, todos los diálogos estaban presentes con una voz genérica de texto a voz, lo que bastó para hacerme una idea bastante clara de cómo sonaría todo.

Las Grunt Hunts son tareas repetibles diseñadas para jugar una y otra vez, que proporcionan una fuente constante de experiencia, objetos y una generosa cantidad de tapas. Aunque se pueden realizar en solitario, pronto descubrí que realmente brillaban con un amigo. Caminar hasta la ubicación de cada objetivo te da la oportunidad perfecta para charlar un poco y explorar todo el nuevo terreno. Me topé con algunos objetos coleccionables e incluso encontré un puñado de objetos relacionados con las últimas misiones de la historia durante mis viajes.

Por supuesto, siempre existe la opción de viajar rápidamente a algún lugar cercano al objetivo, pero yo recomendaría dedicar un poco más de tiempo a empaparse de esta nueva zona, al menos durante las primeras semanas, mientras la actualización aún está reciente. Cuando llegues a tu destino, encontrar a tu objetivo será bastante sencillo y, aunque es posible que cuente con algunos secuaces como refuerzo, todos ellos son relativamente fáciles de eliminar.

(Image credit: Bethesda Softworks)

Mucho más desafiantes son las cacerías de cabezas, contratos para todo el servidor a los que se puede acceder por unos cuantos tapones. Cualquiera en el juego puede unirse a ellos, y probablemente necesitarás ayuda, ya que están pensados para ser muy difíciles. Durante el tiempo que pasé con la versión preliminar, me enfrenté a todo tipo de enemigos, desde un psicópata con armadura potenciada flanqueado por oleadas de soldados de infantería fuertemente armados con la bandera estadounidense hasta una anciana cualquiera armada con un rifle llamada Granny Grail.

Para el evento de presentación, a todos los participantes se les proporcionó un personaje de nivel ridículamente alto y un arsenal de armas realmente poderosas, por lo que Granny Grail y su séquito de compañeros veteranos, a los que en el juego se les llama de forma divertida «Tough Granny», fueron aniquilados en cuestión de segundos. ¿Fue un poco decepcionante? Claro, pero la absurda y sangrienta imagen de todas sus extremidades explotando prácticamente al instante cuando cuatro jugadores de nivel 300 la acribillaron a balazos me hizo reír a carcajadas, así que no me puedo quejar.

Probablemente tendrá más posibilidades contra mi cuenta habitual, así que espero recibir una paliza considerable en nuestro próximo encuentro una vez que la actualización esté disponible.

Curiosamente, los desarrolladores me dijeron que estos encuentros no se generan proceduralmente como cabría esperar, sino que se basan en una gran lista de enemigos creados a mano que pueden aparecer en cualquiera de las veinte ubicaciones posibles, y no puedo evitar reírme al imaginar a un desarrollador creando una anciana mortal para que los jugadores la derroten.

Ambiente de Las Vegas

(Image credit: Bethesda Softworks)

Ohio no está ni mucho menos cerca de Las Vegas geográficamente, pero eso no significa que los desarrolladores no hayan intentado imbuir este escenario con un ambiente claramente desértico para que encaje con el nuevo escenario de la serie. Se trata de un páramo muy arenoso y rojo que se parece mucho más al mundo de Fallout: New Vegas que a cualquier cosa que hayamos visto antes en 76.

Los Radscorpions, una plaga constante en New Vegas, están absolutamente por todas partes y son una parte clave del nuevo evento público Sinkhole Solutions. Se trata de un pequeño y divertido desafío de supervivencia en el que hay que defenderse en equipo de oleadas cada vez más mortíferas de Radscorpions, eliminando ocasionalmente los nidos a medida que se avanza, para obtener recompensas de alto nivel. El otro nuevo evento público, Gearing Up, consiste en recoger chatarra y guiar a un Deathclaw amistoso a través de oleadas de bandidos. Parece menos repetible que Sinkhole Solutions, pero sigue siendo un cambio de ritmo decente.

Highway Town es un destino impresionantemente único, pero hay muchos otros lugares que merecen una visita en todo el mapa. La ciudad real de Atenas aparece representada en medio de una encantadora celebración de Halloween, con las calles llenas de esqueletos de plástico y otras decoraciones de temporada. No te olvides de llevarte el original sombrero de bruja que luce el maniquí en medio de la plaza del pueblo cuando lo visites para ganar unos cuantos puntos de estilo.

Como actualización gratuita que también llega junto con un nuevo pase de temporada repleto de nuevos contenidos desbloqueables, la calidad y cantidad del contenido que ofrece es innegable. Si estabas esperando una excusa para sumergirte en el mundo de Fallout 76, aquí la tienes.

El juego ya está disponible para PC, PlayStation 4 y Xbox One, o PlayStation 5 y Xbox Series X y Series S a través de la retrocompatibilidad.