La temporada 2 de Fallout recibe crípticas primeras imágenes antes de su posible fecha de lanzamiento y se revelan tráilers para Gamescom 2025

Amazon publicó un montón de imágenes oficiales de la temporada 2 de Fallout

Las imágenes son nuestro primer vistazo a la próxima entrega del exitoso programa de Prime Video.

Se adelantan a la posible fecha de lanzamiento y al tráiler que se revelará en Gamescom 2025.

Amazon nos dió un primer vistazo a la temporada 2 de Fallout , y no, no ha lanzado su tráiler inaugural un día antes de lo que muchos esperan.

El exitoso Prime Video TV Original regresará a nuestras pantallas antes de fines de 2025. Y, para iniciar su impulso promocional para la próxima entrega de la serie, Amazon MGM Studios ha revelado siete imágenes oficiales para abrir nuestro apetito por la segunda temporada de Fallout.

No hay mucho que podamos interpretar de las cuatro imágenes. Sin embargo, las otras tres (las imágenes tres, cinco y seis de la publicación de Instagram anterior) despertarán el interés de los espectadores y los fans de toda la vida de la franquicia de videojuegos de Bethesda.

Entonces, ¿qué podemos interpretar de este trío en particular? La imagen cinco de la publicación anterior, que muestra a Norm MacLean (Moises Arias) con una expresión muy seria frente a un grupo de moradores del refugio, resulta particularmente intrigante. De hecho, el final de la temporada pasada terminó con Norm atrapado en el Refugio 31 sin escapatoria, ni comida ni agua para sobrevivir. A menos que esta imagen sea de un flashback, es evidente que Norm encuentra la salida del Refugio 31 en la serie de televisión Fallout . Simplemente aún no sabemos cómo.

En cuanto a las otras dos imágenes, muestran a The Ghoul (aunque como Cooper Howard, es decir, su forma humana antes de La Gran Guerra) disfrutando de un tiempo en New Vegas.

Obtendremos más información sobre la vida de Cooper Howard antes de la Gran Guerra en la temporada 2. (Image credit: Lorenzo Sisti/Prime Video)

Ya sabíamos que este lugar tendría un papel destacado esta temporada; de hecho, se insinuó mucho en el final de la primera temporada y en el primer póster de la segunda temporada de Fallou . Sin embargo, esta es la primera confirmación que recibimos de que New Vegas se mostrará en todo su esplendor mediante flashbacks previos a la Gran Guerra. Con suerte, descubriremos aún más sobre la historia de Howard y, tras los flashbacks de la temporada pasada, si le cuenta a alguien lo que trama el malvado Vault-Tec.

Potencialmente, podría ser una semana importante para la presentación de la temporada 2 de Fallout . Dejando de lado estas imágenes y su primera obra de arte, espero que se anuncie oficialmente la fecha de lanzamiento en la Gamescom 2025. En mayo, Amazon confirmó que la temporada 2 de Fallout se estrenaría en diciembre, pero no se ha revelado públicamente la fecha exacta. ¿Podríamos saberlo durante el Opening Night Live mañana (19 de agosto)? Creo que sí.

También podría revelarse un tráiler del segundo capítulo de una de las mejores series de Prime Video. No tengo información privilegiada al respecto, pero sería un poco extraño que Amazon publicara el primer póster e imágenes de esta temporada, pero nos hiciera esperar para ver el metraje real. Me sorprendería que publicaran un tráiler completo en esta etapa temprana de su campaña de marketing, pero un pequeño avance no estaría de más.

Pero, ¿qué opinan? ¿Me he perdido algo significativo en estas primeras imágenes? ¿Y creen que tendremos una fecha de lanzamiento oficial o un tráiler en Opening Night Live? Cuéntenme en los comentarios.