El Ghoul llega a Fallout 76 en una gran actualización gratuita, con la voz de Walton Goggins

El Ghoul llega a Fallout 76 con la voz del actor de series de televisión Walton Goggins.

Es una pieza clave en las nuevas misiones de caza de recompensas.

Llega como parte de la gran actualización Burning Springs.

¿Alguna vez te has preguntado qué hacía The Ghoul antes de los acontecimientos de la serie de televisión Fallout? La próxima actualización de Fallout 76: Burning Springs finalmente nos lo revela.

Aparece en una nueva región inspirada en Ohio, en el páramo de los Apalaches. Se trata de la segunda gran expansión del mapa del juego en línea, que forma parte de la mayor actualización de contenido gratuito en años y que introducirá nuevos objetos, facciones, eventos mundiales y mucho más.

Con la voz del actor de la serie de televisión Walton Goggins, The Ghoul es una parte integral de una nueva mecánica de caza de recompensas. Los jugadores pueden visitarlo en el bar «The Last Resort» del nuevo asentamiento Highway Town, donde les asigna misiones en las que deben localizar a una variada lista de objetivos.

Estas misiones van desde las típicas Grunt Hunts, con enemigos de nivel relativamente bajo, hasta las elaboradas Head Hunts, que se desarrollan en todo el servidor y en las que hay que enfrentarse a poderosos jefes. Las Head Hunts cuestan Caps y están diseñadas para ser bastante difíciles, así que asegúrate de estar preparado antes de aceptar una.

Al completar las cacerías de recompensas, recibirás numerosas recompensas, incluida la tentadora posibilidad de conseguir el arma de The Ghoul que aparece en la serie.

La actualización se lanzará junto con el estreno de la segunda temporada de la serie y podría ser el complemento perfecto si sigues deseando más acción de Fallout una vez que aparezcan los créditos.

El juego ya está disponible para PC, PlayStation 4 y Xbox One, o PlayStation 5 y Xbox Series X y Series S a través de la retrocompatibilidad.

