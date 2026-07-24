Wolverine acaba de revelar un nuevo tráiler de la historia en el que se destaca a Jean Grey, La Mano y... ¿ese es Troy Baker?

Ya se ha lanzado el tráiler oficial de la historia de "Wolverine"

El tráiler presenta a Jean Grey, al Equipo X y a una gran cantidad de villanos

Parece que Troy Baker, actor de "The Last of Us", también participará en el juego

Insomniac Games ha revelado nuevos detalles de la historia de Marvel's Wolverine junto con un tráiler oficial de la trama, que muestra batallas sangrientas, mutantes y un montón de villanos.

Revelado en la Comic-Con de San Diego, el tráiler comienza con Logan, también conocido como Wolverine, enfrentándose a Jean Grey en lo que parece ser el epílogo de una batalla. Es evidente que ambos comparten una larga historia en esta trama, y se puede ver a Jean acompañando a Logan en misiones para rescatar mutantes e investigar amenazas como parte del Equipo X.

«Surgirán nuevos aliados y adversarios formidables en la lucha por la supervivencia de los mutantes», reza la nueva descripción de la historia. «Como Wolverine, únete a Jean Grey para proteger a los más vulnerables. Lucha junto al Equipo X para enfrentarte a los villanos más letales del mundo, como Bolivar Trask, Omega Red y Deathstrike, y plantale cara a fuerzas opresoras como los Reavers y La Mano».

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También podemos ver a más miembros del Equipo X —los X-Men no existen en esta historia—, entre los que se incluyen Sabretooth, Mystique y Sunfire. En un momento dado, también vemos un breve destello de otro personaje sin nombre, que parece ser interpretado por el actor de The Last of Us, Troy Baker.

Marvel’s Wolverine - Story Trailer | PS5 Games - YouTube Watch On

Hay muchas escenas de Logan en diferentes ciudades del mundo mientras se enfrenta a enemigos como Deathstrike y, sobre todo, a La Mano, a la que quizá ya conozcas porque es una de las principales organizaciones villanas de la serie de televisión Daredevil y de la próxima película, Spider-Man: Brand New Day.

Insomniac también dio a conocer algunas ilustraciones completamente nuevas del juego, en las que se ve a Logan enfrentándose a La Mano, y se ven increíbles.

Además de un nuevo tráiler de la historia, el estudio también anunció una colaboración con Arc System Works para incorporar el traje de Wolverine de Marvel Tōkon: Fighting Souls a Marvel’s Wolverine, y reveló un cómic digital precuela que tiene lugar antes de los acontecimientos del juego.