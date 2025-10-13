Battlefield 6 llega a la nube con la potencia de GeForce RTX 5080

¡Finalmente es hora de entrar a la batalla en el esperado Battlefield 6! Pero no hay mejor forma de disfrutarlo que con la potencia de GeForce RTX 5080, ofreciendo el combate de alta intensidad y el caos por los que es conocida la serie. ¿Estás listo?

Disfrútalo como parte de los seis juegos que se incorporan a la nube, entre los que se incluyen The Elder Scrolls III: Morrowind Game of the Year Edition de Bethesda y el lanzamiento de King of Meat.

La integración de Discord, presentada por primera vez en la Gamescom, ya está disponible y debuta con Fortnite, lo que demuestra lo fácil que es descubrir juegos y mantenerse en contacto con amigos a través de Discord y GeForce NOW. Cabe mencionar que Ashburn, Portland y Londres serán pronto las últimas regiones en disfrutar de la potencia de GeForce RTX 5080.

Battlefield 6 sumerge a los jugadores en una guerra total, donde cada disparo y cada explosión pueden cambiar el rumbo de la batalla. Con el nuevo sistema de combate cinestésico, los movimientos y los tiroteos se sienten más precisos e instintivos que nunca. Enfréntate en los modos Conquista y Avance, o vive una campaña global que te llevará desde El Cairo hasta Gibraltar. La Edición Phantom incluye aspectos exclusivos, armas, skins para vehículos y un pase de batalla, para que llegues bien equipado desde el primer día.

Cuando cada segundo cuenta, GeForce NOW pone a los jugadores al mando con una transmisión de latencia ultrabaja y fotogramas nítidos, ya sea esquivando artillería o lanzando una granada en el aire. Transmite hasta 240 fotogramas por segundo (fps) desde casi cualquier dispositivo y lleva la lucha a cualquier lugar cuando Battlefield 6 se una a la nube en su lanzamiento.

NVIDIA y Discord se han unido para cambiar la forma en que las personas descubren y juegan, facilitando más que los jugadores y sus amigos permanezcan conectados. Impulsada por GeForce NOW, la nueva experiencia integrada, presentada por primera vez en Gamescom, permite a cualquiera descubrir y probar juegos como Fortnite directamente en Discord sin necesidad de descargas ni instalaciones e incluso sin ser miembro de GeForce NOW.

Esta experiencia se ve impulsada por una prueba por tiempo limitado del nivel GeForce NOW Performance que permite disfrutar de streaming a resoluciones de hasta 1440p y 60 fps, sin salir de Discord. Para los millones de usuarios en la plataforma, es una forma rápida y sencilla de jugar juntos y seguir la conversación con sus amigos.

El primer juego disponible con esta integración es Fortnite, que ya está disponible. Basta con hacer clic e iniciar sesión en una cuenta de Epic Games para unirse a la acción. La integración abre una nueva forma de descubrir y jugar a videojuegos, lo que permite a los editores crear experiencias de juego fluidas para comunidades de todo el mundo.

The Elder Scrolls III: Morrowind Game of the Year Edition, de Bethesda, es el juego de rol para un solo jugador que definió las aventuras de fantasía en mundo abierto. Esta edición incluye el juego original The Elder Scrolls III: Morrowind junto con sus aclamadas expansiones, Tribunal y Bloodmoon, ofreciendo la versión definitiva de este emblemático juego. Adéntrate en un mundo en el que cada elección determina el destino. Emprende la épica misión de salvar Morrowind de una terrible plaga o abre camino a través de paisajes llenos de ciudades antiguas, peligrosas mazmorras y curiosas criaturas.

Con las expansiones, visita la mística Ciudad Mecánica, enfréntate a las heladas tierras de Solstheim, lucha contra hombres lobo y dirige el crecimiento de una colonia minera, disfrutando de hasta 80 horas de misiones e historias. La estructura abierta del juego permite a los jugadores crear cualquier personaje imaginable, lo que ofrece una profundidad y una rejugabilidad sin igual.

Sumérgete en el mundo de Vvardenfell en casi cualquier dispositivo con GeForce NOW, desde laptops y Mac hasta smartphones y TVs, retoma la aventura en cualquier momento y en cualquier lugar.

Nuevos juegos

King of Meat es un juego de peleas que no se toma demasiado en serio... salvo cuando se trata de repartir jugosos combos y golpes contundentes. Mitad programa de cocina, mitad arena de gladiadores, te lanza a batallas caóticas donde el arma principal es, literalmente, la carne. Ya sea aplastando enemigos con un jamón o ejecutando movimientos especiales ridículos, el juego brilla por su absurdo sentido del humor y su caos carnívoro. Es rápido, exagerado y divertido.

Además, los jugadores podrán disfrutar: