Battlefield 6 contará con el modo battle royale más "letal" hasta la fecha: aquí tienes todo lo que necesitas saber

El modo Battle Royale de Battlefield 6 se está probando en Battlefield Labs.

Cuenta con características básicas de la serie, como la destrucción táctica.

Esto se suma a un anillo que mata instantáneamente a los jugadores al entrar en contacto con él.

¿Estás listo para el próximo Battlefield 6 Battle Royale? Esperamos que sí, pues estará disponible esta semana en Battlefield Labs para que puedas probarlo antes y dar tu opinión.

Según ha confirmado la editorial Electronic Arts, aquellos que tengan acceso a Battlefield Labs podrán probar un nuevo modo Battle Royale esta semana.

Según la empresa, el objetivo del modo es «infundir los pilares fundamentales de Battlefield, como el juego en equipo basado en clases, la destrucción táctica y el combate con vehículos, en el género battle royale», y utilizará muchos de los elementos centrales de la serie.

En primer lugar, contará con un mapa totalmente nuevo que ha sido diseñado específicamente para battle royale. Incluye una serie de puntos de interés instintivos, además de múltiples tipos de vehículos para ayudarte a desplazarte.

La destrucción táctica también será una parte integral del modo, ya que te dará la oportunidad de destruir partes de los edificios para obtener ventaja sobre tus oponentes.

El modo también incluirá la posibilidad de revivir a los miembros de tu escuadrón y completar misiones para conseguir equipo más poderoso.

Todo esto se suma al «anillo más letal» del género, que matará instantáneamente a cualquier jugador que entre en contacto con él.

Durante la prueba, cada partida contará con 100 jugadores divididos en grupos de cuatro.

Battlefield 6 se lanzará el 10 de octubre de 2025 para PlayStation 5, Xbox Series X y Series S, y PC.

Descrito como «la colaboración de desarrollo comunitario más ambiciosa de la historia», Battlefield Labs está dando actualmente a algunos fans seleccionados la oportunidad de probar partes del próximo juego.