A pesar de poner a Steam de rodillas, Silksong atrajo a más jugadores el primer día que la beta abierta de Battlefield 6

Hollow Knight: Silksong ha sido un gran éxito en Steam desde el primer día

La demanda del juego ralentizó la tienda de PC hasta casi paralizarla

Después de un día, su pico de jugadores simultáneos supera el medio millón

Es una realidad, desde su llegada, Hollow Knight: Silksong ha causado gran emoción e incluso ha sido imposible contener la enorme demanda de los amantes del título.

Como mencionamos en nuestro blog de cobertura en vivo de Silksong, las tiendas digitales de consola y PC —incluyendo Steam, Nintendo eShop y PlayStation Store— no pudieron soportar el embate de cientos de miles de jugadores que llegaron como una plaga de langostas gamers.

Steam fue la más afectada, con usuarios enfrentando una larga lista de problemas. Entre ellos (aunque no se limitaron a eso): la página de la tienda de Silksong que no cargaba, jugadores que no podían agregar el juego al carrito, y múltiples casos del título apareciendo varias veces en el carrito, probablemente como resultado de clics frenéticos.

Ahora que la situación se calmó, la base de datos en línea SteamDB actualizó las estadísticas del día uno de Hollow Knight: Silksong. Al momento de escribir esto, el juego alcanzó un pico de 535,213 jugadores concurrentes.

No solo es un poco más que la beta abierta reciente de Battlefield 6 (que llegó a un pico de 521,079 jugadores), sino que además actualmente ocupa el puesto 18 en el ranking de picos de jugadores concurrentes más altos registrados.

Además, si dejamos fuera los juegos centrados en multijugador como Counter-Strike 2, Monster Hunter Wilds, PUBG: Battlegrounds y Dota 2, Silksong aparece con el séptimo pico más alto de jugadores entre juegos enfocados principalmente en la experiencia para un jugador. En este sentido, solo queda detrás de Baldur’s Gate 3, Hogwarts Legacy, Banana (¿?), Elden Ring, Cyberpunk 2077 y Black Myth: Wukong.

Y eso es solo en Steam. Personalmente compré el juego en GOG por su versión libre de DRM mientras la tienda de Valve colapsaba bajo la presión. También imagino que Silksong ha tenido un desempeño igualmente fuerte en Nintendo Switch, Switch 2, PlayStation 5 y Xbox Series X|S, especialmente gracias a su estreno en día uno en Xbox Game Pass.

