Logitech G PLAY: Conoce la nueva línea para jugadores y creadores

¡La espera terminó! Logitech G Play 2025 nos sorprendió con una de las actualizaciones más importantes de su cartera hasta la fecha y aquí tenemos todos los detalles.

La gama de productos y experiencias incluyó importantes innovaciones en juegos para PC y consolas, deportes electrónicos, simuladores de carreras y herramientas de streaming, además de colaboraciones con McLaren Racing, NVIDIA y otras empresas.

Logitech G PLAY 2025 es el evento global de videojuegos retransmitido en directo que reúne a la prensa, socios, creadores y aficionados para explorar el futuro de los videojuegos, impulsado por tecnología innovadora, diseño inclusivo y el poder de la comunidad.

“Los videojuegos son una pasión que comparten más de tres mil millones de personas en todo el mundo”, afirma Ujesh Desai, vicepresidente y director general de Logitech G. “Es el nivel único de artesanía y precisión de las innovaciones impactantes lo que hace que los videojuegos sean más divertidos, competitivos y profundamente personales”, continúa Desai, “y eso es lo que nos impulsa a seguir mejorando y creando productos mejores. Ya sea compitiendo, transmitiendo, corriendo, realizando misiones o simplemente pasando el rato con amigos, nuestro objetivo es mejorar cada momento y ayudarte a jugar lo mejor posible”.

Logitech G ha presentado su gama más avanzada hasta la fecha, diseñada para todos los jugadores, desde los competidores más exigentes hasta los streamers sociales. Estos nuevos productos mejoran la experiencia de juego gracias a la innovación, la colaboración y la posibilidad de hacer realidad el futuro del juego. Entre estos productos se incluyen:

Simulación de carreras: Colaboración con McLaren Racing y la expansión de RS

(Image credit: Logitech)

Logitech G ha creado dos nuevos diseños para ofrecer un realismo, un control y una personalización sin igual. Esta ampliación de la gama modular Racing Series está pensada para redefinir las posibilidades de los pilotos de todos los niveles. Estos productos ofrecen precisión, durabilidad, personalización, compatibilidad, comodidad y sostenibilidad, lo que mejora la accesibilidad y el rendimiento de los pilotos de simulación.

Logitech G RS50 Base es un motor de transmisión directa que ofrece un par máximo de hasta 8 Nm, el nivel de potencia óptimo establecido por conductores expertos durante nuestra investigación sobre rendimiento. Este motor se combina con la tecnología TRUEFORCE, que traduce la física del juego en fuerzas del mundo real con una precisión asombrosa, sumergiéndote en cada detalle.

Los pedales Logitech G RS cuentan con un freno con célula de carga de 75 kg, posicionamiento ajustable y ajuste G HUB. Estos pedales se han diseñado para funcionar en perfecta armonía con el RS50; estos componentes de competición ofrecen un nivel de respuesta que no deja lugar a errores, solo rendimiento.

(Image credit: Logitech)

Además, Logitech G y McLaren Racing presentaron la colección McLaren Racing, una línea premium de equipamiento para simuladores de carreras inspirada en el emblemático legado automovilístico de McLaren Racing. La colección incluye:

Los auriculares inalámbricos Logitech G A50 X Edición McLaren Racing ofrecen audio de calidad profesional, cambio de sistema PLAYSYNC y un micrófono con calidad de transmisión de 48 kHz para una experiencia de carreras inmersiva.

El volante Logitech G RS Formula Wheel: Edición McLaren Racing , diseñado para ofrecer precisión y rendimiento en cada giro.

, diseñado para ofrecer precisión y rendimiento en cada giro. El Playseat Formula Instinct: Logitech G Edición McLaren Racing , una silla de carreras estilo cabina que reproduce la auténtica posición de asiento de un coche de Fórmula 1®. Diseñada en colaboración con los ingenieros de carreras y los pilotos de deportes electrónicos de McLaren Racing.

Estos avances ofrecen un nivel de realismo, comodidad y control digno de un campeonato, con un diseño elegante, para los aficionados a las carreras de simulación de todo el mundo.

Serie PRO: Nuevo equipo creado por profesionales de los esports

Imágen 1 de 2 (Crédito de la imagen: Logitech) (Crédito de la imagen: Logitech)

Diseñados en colaboración con los mejores profesionales de los esports del mundo, Logitech G presentó dos nuevos ratones para juegos, entre los que se incluyen:

El mouse para juegos Logitech G PRO X2 SUPERSTRIKE presenta un revolucionario sistema de disparador inductivo háptico, que sustituye los interruptores tradicionales por un sensor analógico inductivo y una respuesta háptica al clic en tiempo real. Esta innovación proporciona el click más rápido y personalizable, lo que aumenta la velocidad y la precisión en los juegos de disparos en primera persona y los juegos multijugador de arena de batalla en línea.

También se ha anunciado el nuevo Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2c , un mouse inalámbrico compacto para juegos basado en la galardonada plataforma SUPERLIGHT 2, con un nuevo diseño de tamaño reducido, botones para el pulgar rediseñados y materiales ultraligeros para un rendimiento de élite.

Streamlabs: Transmisión y control de juegos con tecnología de Inteligencia Artifical

(Image credit: Logitech)

Streamlabs ha lanzado el primer agente de streaming con IA del sector, impulsado por la tecnología NVIDIA ACE y Audio2Face, que supone una auténtica revolución para los streamers. El agente ofrece cambio de escena en tiempo real, comentarios sobre el juego y recortes automáticos de los momentos más destacados, todo ello con el apoyo de un avatar virtual realista que puede actuar como copresentador y productor en cada transmisión. Esta tecnología está ahora disponible para desarrolladores y diseñadores a través de la App Store y la biblioteca de superposiciones de Streamlabs, lo que abre nuevas posibilidades creativas para las transmisiones en vivo interactivas.

Experiencias de software: Logitech G HUB Games

(Image credit: Logitech)

Logitech G ha anunciado actualizaciones para G HUB , incluida una nueva función de juegos que centraliza la gestión de juegos en todas las plataformas (Steam, Xbox Cloud Gaming, EPIC Games Store, etc.) y ofrece ajustes preestablecidos de la comunidad e integraciones de tecnología G como LIGHTSYNC y TRUEFORCE.

Juegos para PC: Serie G ampliada y nuevo teclado de perfil bajo

Los audífonos inalámbricos para juegos Logitech G321 LIGHTSPEED ofrecen un audio de alto rendimiento, comodidad durante todo el día y una conexión inalámbrica confiable a un precio accesible. Diseñados para jugadores habituales, cuentan con tecnología inalámbrica LIGHTSPEED para una latencia ultrabaja y controladores de audio de alto rendimiento para un sonido envolvente. Su cómoda diadema de espuma viscoelástica, sus auriculares transpirables y su micrófono con función de silenciamiento garantizan la comodidad y una comunicación clara. Los G321 son ideales para los jugadores que buscan unos audífonos inalámbricos con un sonido excelente, cómodos y de alto rendimiento.

(Image credit: Logitech)

Logitech G amplió la categoría de juegos para PC con dos nuevas incorporaciones a las líneas de las series G3 y G5:

(Image credit: Logitech)

El Logitech G515 RAPID TKL es el teclado de perfil bajo más avanzado de Logitech G. Con solo 22 mm de grosor, cuenta con interruptores analógicos magnéticos, disparo rápido y tecnología KEYCONTROL para una activación personalizable de hasta 0,1 mm, lo que ofrece una respuesta ultrarrápida y una precisión perfecta. Este teclado compacto sin teclado numérico cuenta con una placa superior de acero inoxidable duradera, teclas PBT de doble inyección e interruptores prelubricados para una experiencia de escritura fluida, lo que lo hace ideal para una precisión de alta velocidad.

El nuevo equipo refleja la filosofía de diseño de Logitech G de crear herramientas de alto rendimiento adaptadas a diversos estilos de juego, desde exploradores ocasionales hasta modders y aficionados al bricolaje.

Console Gaming: Nuevos auriculares A20 X

(Image credit: Logitech)

Diseñados para la próxima generación de jugadores de consola, los nuevos auriculares inalámbricos para juegos Logitech G A20 X ofrecen un audio multiplataforma sin interrupciones con el rendimiento y la comodidad característicos de Logitech G. Con la tecnología PLAYSYNC AUDIO, los A20 X permiten a los jugadores cambiar sin esfuerzo entre dos consolas de juegos y dispositivos móviles con solo presionar un botón. Con un micrófono de 48 kHz, controladores de audio PRO-G, LIGHTSYNC, conectividad Bluetooth y DSP integrado con perfiles de audio personalizables, los A20 X están diseñados para ofrecer una experiencia de juego inmersiva en todas las plataformas. Ligeros, transpirables y fabricados con materiales reciclados postconsumo, son el compañero perfecto para largas sesiones de juego, tanto si estás compitiendo en partidas clasificatorias como explorando mundos abiertos.

Disponibilidad y precios

Todos los productos anunciados en Logitech G PLAY 2025 estarán disponibles para su preventa en logitechg.com, y su comercialización comenzará hoy y continuará durante los dos próximos trimestres.