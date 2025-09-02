007 First Light no seguirá la misma lógica que las películas de Bond, afirma el desarrollador: "Nos inspiramos en algunos de estos tropos clásicos y los adaptamos al medio moderno"

007 First Light se inspira en las películas de Bond, pero los tropos se han adaptado de manera diferente por motivos de lógica del juego

El director artístico de la franquicia del juego, Rasmus Poulsen, afirmó que la lógica de las películas de acción "no se aplica a los juegos"

Algunos tropos clásicos de Bond se adaptaron "para ajustarse al medio moderno"

¿Eres fan de los juegos de agente 007? De ser así, esto te interesa, pues al parecer, la franquicia tendrá cambios en futuras entregas.

El director de arte de la franquicia 007 First Light, Rasmus Poulsen, declaró que el próximo juego de IO Interactive está inspirado en los “tópicos clásicos” de Bond, aunque adaptados de manera distinta a las películas por cuestiones de lógica.

En una entrevista con TechRadar Gaming durante la Gamescom 2025, donde también se tuvo la oportunidad de probar una demo temprana de 007 First Light, Poulsen habló sobre la creación de un juego de Bond con una historia original y un estilo cinematográfico.

Explicó que, aunque IOI tomó inspiración de la franquicia, el estudio se permitió ciertas libertades al trasladar los clichés de las películas de acción a su juego.

“No puedes aplicar la lógica del cine al mundo de los videojuegos”, dijo Poulsen. “Porque muchas veces, cuando ves una película con tu papá y él dice: ‘En realidad, hijo…’, y comenta algo que rompe la inmersión, sabes que esa mentalidad no te llevará muy lejos.

Muchas veces, al hacer juegos, necesitas cierto equilibrio, porque el jugador debe sentirse como un héroe. Así que esa misma lógica no necesariamente aplica. Obviamente, no estoy diciendo que no fuimos críticos con nuestras ideas ni que no las refinamos para que se sintieran bien. Lo que digo es que la misma lógica no aplica a los juegos”.

Poulsen continuó diciendo que el equipo intentó recrear la gradación de color característica de las películas clásicas de Bond, pero el resultado no encajaba con un juego de acción.

“Otro aspecto es, por ejemplo, que exploramos la selección y gradación de colores, y para la persecución en auto [en la demo] y la misión en general, nos inspiramos en las paletas de color de las películas antiguas. Al mismo tiempo, ese tratamiento hacía que se vieran comprimidas, algo grises y deslavadas. Eso tampoco funciona en un videojuego, porque da la impresión de que tu televisión está descompuesta.

Así que sí, nos inspiramos en estos tópicos clásicos, pero los adaptamos al medio moderno, ya sea en el enfoque, la estética, el color o la presentación”.

007 First Light llegará en 2026 para PC, PS5, Xbox Series X y Xbox Series S.