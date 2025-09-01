El Lenovo Legion Go 2 se presentará en la IFA 2025, pero los últimos rumores sobre su precio te harán fruncir el ceño

Según el filtrador Evan Blass, el Lenovo Legion Go 2 se presentará en la IFA 2025.

Según se informa, su precio será 200 dólares más caro que el precio de venta al público del ROG Xbox Ally X.

El Ryzen Z2 Extreme de AMD apenas es mejor que el Ryzen Z1 Extreme, lo que podría obstaculizar el éxito potencial del Legion Go 2.

Sin duda, la oferta de computadoras/consolas portátiles cada vez se expande más y con la inminente llegada de la anunciada en el CES 2025 a principios de año, el mercado podría sufrir un antes y un después, aunque el precio sería un factor decisivo.

Según Notebookcheck, la Lenovo Legion Go 2 podría costar 200 dólares más que la Asus ROG Xbox Ally X, con un precio de venta al público que podría oscilar entre 1049 y 1099 dólares, y se presentará oficialmente en la IFA 2025, según el filtrador Evan Blass.

El precio de la ROG Xbox Ally X no está confirmado, pero los rumores apuntan a un precio inicial de 899 dólares, que podría llegar hasta los 1000 dólares. La misma fuente informó anteriormente de una fecha de lanzamiento precisa, el 16 de octubre, antes del anuncio oficial de Xbox.

Se trata de otra PC portátil para juegos con tecnología AMD Ryzen Z2 Extreme, junto con la ROG Xbox Ally X y la MSI Claw A8; se espera que todas estas portátiles tengan un precio elevado, y ya se ha confirmado que la Claw A8 costará 850 libras esterlinas (alrededor de 1150 dólares / 1750 dólares australianos) y saldrá a la venta el 17 de septiembre en el Reino Unido.

Dado que el Legion Go 2 viene equipado con una pantalla OLED, es muy probable que cueste más que los nuevos dispositivos portátiles de Asus y Microsoft y que el Claw A8, por lo que el informe de Notebookcheck no parece descabellado.

Sin embargo, el procesador Ryzen Z2 Extreme y su predecesor, el Ryzen Z1 Extreme, tienen resultados de rendimiento muy similares en múltiples juegos, como destaca ETA Prime en YouTube (vídeo a continuación), a pesar del significativo aumento de precio con respecto a los dispositivos portátiles con Ryzen Z1 Extreme.

Se puede afirmar con seguridad que cualquier dispositivo portátil que cueste alrededor de 800 dólares ya es difícil de vender, por lo que las sugerencias de un precio de 1049 dólares no le harán ningún favor a Lenovo.

Por supuesto, el rendimiento dependerá de las configuraciones y de la cantidad de RAM disponible, pero a muchos les puede resultar difícil justificar el gasto en una GPU para un PC portátil para juegos, que apenas ofrece un rendimiento mucho mejor que alternativas mucho más baratas, como el Asus ROG Ally.

Compra un dispositivo portátil con tecnología AMD Ryzen Z1 Extreme antes de que sea demasiado tarde

De todas las pruebas de rendimiento que he visto hasta ahora, el Ryzen Z2 Extreme parece ser una mejora menor con respecto a su predecesor. Aunque los dispositivos portátiles que utilizan la nueva APU pueden tener otras especificaciones, como baterías de 74 Wh u 80 Wh, que justifican un precio más elevado, sigo prefiriendo los dispositivos portátiles Ryzen Z1 Extreme, y creo que tú también deberías hacerlo.

Afortunadamente, he podido conseguir el Lenovo Legion Go S Z1 Extreme por 699 libras aquí en el Reino Unido, con 32 GB de RAM y SteamOS preinstalado. No soy muy fan de usar mis dispositivos portátiles con batería, como he mencionado antes, así que una batería de 55,5 Wh no me importa.

Básicamente, el Legion Go S es un dispositivo portátil que cuesta menos que el MSI Claw A8 (que utiliza el Ryzen Z2 Extreme como el Legion Go 2) y que ofrece aproximadamente el mismo nivel de rendimiento en los juegos.

Un ejemplo más claro es el Asus ROG Ally original, que se puede encontrar en Best Buy por 649 dólares y en oferta por mucho menos, en lugar del Claw A8 por 850 libras, y probablemente más caro cuando se lance en Estados Unidos.

No se sabe cuánto tiempo estarán disponibles los modelos originales Lenovo Legion Go, Lenovo Legion Go S y Asus ROG Ally.

Por lo tanto, si no te apetece gastarte casi 1000 dólares en un dispositivo portátil, te recomiendo que compres un Z1 Extreme mientras aún puedas.