Ya están apareciendo las primeras aplicaciones Android para los lentes Samsung Galaxy XR

Ya hemos probado una versión preliminar de los headsets

Aparecen aplicaciones y juegos para los lentes/gafas Galaxy XR

El dispositivo, también conocido como Project Moohan, lleva mucho tiempo siendo objeto de rumores

Por fin se desvelará al público el martes 21 de octubre

Estamos a solo un día (21 de octubre) de la presentación oficial de los lentes/gafas Samsung Galaxy XR (también conocidos como Project Moohan), por lo que no es extraño que ya empecemos a ver aplicaciones Android para el dispositivo en la Google Play Store.

Tal y como han descubierto SammyGuru y @WorkaholicDavid, ahora están apareciendo diversas aplicaciones y juegos con la etiqueta «XR». Esto indica que están preparadas para la nueva experiencia de realidad extendida que ofrecerán los próximos audífonos.

Muchos de los títulos se parecen a los que se pueden jugar en audífonos como los Meta Quest 3: hay una experiencia de minigolf en realidad virtual, por ejemplo, así como lo que parece ser un juego de disparos espaciales y una aplicación para proyectar una pantalla de televisión virtual.

Dada la categorización de realidad extendida, parece que las gafas Galaxy XR ofrecerán experiencias virtuales totalmente cerradas, así como aplicaciones y juegos que combinan superposiciones digitales con el mundo real (de nuevo, como las Quest 3).

Lo que sabemos hasta ahora

Listing for apps and games for Galaxy XR have been spotted on the Play Store! pic.twitter.com/ZDv0XEuwoCOctober 17, 2025

Estos audífonos han tardado mucho en llegar. Samsung y Google llevan más de un año dando pistas sobre ellos y, desde entonces, hemos tenido algunas actualizaciones oficiales, muchas filtraciones y rumores, e incluso hemos podido probarlos.

En cuanto al precio, esperamos que tenga un precio inicial de alrededor de 1760 dólares/1315 libras esterlinas/2715 dólares australianos, aunque eso se basa en una conversión del precio rumoreado en wones surcoreanos, por lo que puede que no sea del todo exacto.

A principios de este año obtuvimos más información sobre el software Android XR, y no es de extrañar que Gemini y la IA vayan a desempeñar un papel fundamental aquí, ya que permiten funciones como la traducción en directo y respuestas rápidas a tus consultas sobre casi cualquier tema.

Con unas especificaciones bastante decentes, podría convertirse rápidamente en uno de los mejores cascos de realidad virtual del mercado, aunque la competencia actual es dura. Tan pronto como Samsung anuncie todos los detalles, por supuesto los publicaremos aquí.

