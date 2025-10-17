Juega sin límites: Las nuevas ROG Xbox Ally y Ally X ya están disponibles en México

¡La espera terminó! Las esperadas "consolas portátiles" ROG Xbox Ally y ROG Xbox Ally X, desarrolladas entre ASUS y Xbox finalmente llegan a México para ofrecer una experiencia de juego portátil sin precedentes.

Con estos lanzamientos, ROG combina la potencia del ecosistema Xbox con la versatilidad de una PC de alto desempeño en formato portátil, brindando a los jugadores la libertad de jugar cuando y donde quieran.

Ambos modelos integran Windows 11, permitiendo a los usuarios acceder a sus bibliotecas de juegos desde múltiples plataformas —como Xbox Game Pass, Steam, Epic Games Store o Ubisoft Connect— en una sola interfaz optimizada. Además, el nuevo software de Xbox garantiza una experiencia fluida y completamente adaptada al formato portátil, con navegación simplificada mediante controles, acceso rápido a configuraciones y compatibilidad mejorada con miles de títulos de PC.

ROG Xbox Ally: Comodidad durante todo el día

Impulsada por el procesador AMD Ryzen Z2 A, con cuatro núcleos Zen 2 y ocho hilos, acompañado por gráficos AMD RDNA 2. Esta configuración ofrece un equilibrio ideal entre rendimiento y eficiencia energética, capaz de ejecutar títulos AAA y juegos independientes con fluidez. Su diseño ligero incluye 16 GB de memoria LPDDR5X-6400, 512 GB de almacenamiento SSD M.2, y una batería de 60 Wh, convirtiéndola en la opción perfecta para jugadores que buscan potencia y portabilidad en un mismo dispositivo.

(Image credit: ASUS ROG)

ROG Xbox Ally X: Rendimiento de nueva generación

Eleva el estándar de desempeño portátil con el nuevo procesador AMD Ryzen AI Z2 Extreme, una APU de ocho núcleos Zen 5 y 16 hilos con gráficos RDNA 3.5 y una unidad de procesamiento neuronal (NPU) integrada. Este chip ofrece mejoras notables en rendimiento, eficiencia y soporte para funciones impulsadas por inteligencia artificial que llegarán próximamente, como Auto Super Resolution (Auto SR), que escala la resolución de los juegos de forma automática, y la creación de clips automáticos de jugadas destacadas.

(Image credit: ASUS ROG)

Con ambas consolas puedes llevar tu mundo gamer a donde vayas. No necesitas estar conectado para disfrutar tus juegos favoritos: ya sea en un avión, en la playa o en una cafetería, la potencia de estos dispositivos te acompañará a todas partes. Su batería de larga duración y su diseño portátil te permiten seguir tus aventuras sin interrupciones, sin depender de una consola fija o una conexión constante.

Pero si lo prefieres, también te dan la libertad de conectarlas fácilmente a una pantalla o monitor externo y disfrutar tus partidas con amigos, como en una consola tradicional, de este modo podrás transformar cualquier lugar en una estación gamer en casa.

La ROG Xbox Ally X también cuenta con 24 GB de memoria LPDDR5X-8000, un SSD M.2 de 1 TB, y una batería de 80 Wh, ofreciendo hasta el doble de autonomía respecto a su predecesora. Además, incorpora un chasis completamente rediseñado con mejor ergonomía, agarre más firme, nuevos gatillos hápticos tipo impulse triggers y un sistema de refrigeración optimizado que reduce la temperatura sin comprometer el rendimiento.

Su forma se adapta perfectamente al agarre de tu mano, y su peso ligero hace que jugar por horas sea cómodo y natural. La ROG Xbox Ally y la ROG Xbox Ally X está pensada para acompañarte sin esfuerzo, sin cansancio y con la misma sensación de control que un mando profesional.

Ambas consolas integran soporte para las tecnologías gráficas más recientes de AMD, incluyendo FidelityFX Super Resolution (FSR), Radeon Super Resolution (RSR) y Fluid Motion Frames (AFMF), que aumentan la fluidez y la tasa de cuadros por segundo para una experiencia visual más suave y realista.

Gracias al Programa de Compatibilidad para Consolas Portátiles de Xbox, miles de títulos ya se encuentran optimizados para funcionar en los dispositivos ROG Xbox Ally, garantizando una experiencia lista para jugar desde el primer día. Este esfuerzo conjunto entre ASUS, AMD y Xbox refuerzan el compromiso de las tres marcas con la innovación y el desarrollo de un nuevo estándar para el gaming portátil.