Se rumora que el plegable trifold de Samsung finalmente aparecerá en público a finales de este mes

Un nuevo plegable está a punto de unirse a la familia Samsung

Podríamos ver el Samsung Tri-Fold el 31 de octubre

Un lanzamiento completo podría ocurrir algún tiempo después de eso

El nuevo plegable se presentó por primera vez en enero

Hemos estado esperando que se presentara oficialmente el teléfono triple de Samsung durante prácticamente todo el año 2025 , y la última filtración de los que saben sugiere que finalmente se mostrará al mundo antes de fin de mes.

Alguien "familiarizado con el asunto" le dijo a Bloomberg que el teléfono se revelará en la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Corea del Sur, que está previsto que comience el viernes 31 de octubre.

Sin embargo, este no es un lanzamiento de producto tradicional: el informe dice que es probable que el tríptico se exhiba bajo un vidrio, por lo que los distintos ejecutivos reunidos para la APEC 2025 no podrán tocar el teléfono ni someterlo a ningún tipo de prueba de durabilidad.

Es la segunda vez que escuchamos rumores de que el teléfono triple de Samsung se presentará en la APEC 2025 y, dado el historial de Bloomberg, parece bastante seguro que esto sucederá, incluso si tenemos que seguir esperando para realmente salir y comprarlo.

Solo queda esperar

El Huawei Mate XT de tres pliegues se lanzó el año pasado (Image credit: Future)

Una predicción anterior de que veríamos el teléfono a fines de septiembre claramente no se ha cumplido, aunque la propia Samsung ha dicho que el triple se lanzará en algún momento antes de fin de añ , y estamos empezando a quedarnos sin semanas.

También hay dudas sobre la disponibilidad: algunos informes sugieren que el teléfono plegable de tres hojas no saldrá a la venta hasta algún momento de noviembre, aunque al menos parece que se lanzará a nivel mundial , a diferencia de otros teléfonos plegables de Samsung.

Cuando el teléfono vea la luz del día, creemos que utilizará un diseño plegable hacia adentro (con una pantalla interna y externa), y bien podría presentar tres baterías separadas y estar alimentado por el procesador Snapdragon 8 Elite.

Si estás interesado en hacer de este dispositivo tu próxima actualización de teléfono inteligente, seguramente te costará y bastante: las filtraciones han apuntado a un precio inicial de alrededor de $ 3,000 dólares (más de $55 mil pesos)