Samsung podría estar preparando un tercer Unpacked este año: estos son los tres emocionantes dispositivos que podrían hacer su aparición

Se rumorea que Samsung está planeando un tercer evento Unpacked este año en el que lanzará tres nuevos dispositivos.

Además de su muy esperado smartphone Galaxy "tri-fold", también podríamos ver unas nuevas gafas con IA y los primeros auriculares XR de la empresa.

Se rumorea que el evento tendrá lugar el 29 de septiembre en Corea del Sur, pero Samsung aún no ha confirmado nada.

¿Un nuevo Unpacked de Samsung este año? Todo parece que sí, y a pesar de que la compañía prepara un lanzamiento el próximo 4 de septiembre habría un Unpacked en Corea del Sur el 29 de septiembre.

Este sería el tercer evento Unpacked de Samsung este año y, según SamMobile, la empresa anunciará su tan esperado teléfono Galaxy plegable en tres partes, unos audífonos XR y unas gafas con inteligencia artificial.

Samsung adelantó el Galaxy plegable en tres partes durante el lanzamiento del Galaxy S25 en enero, pero no reveló mucho sobre el dispositivo. La mayor parte de lo que sabemos hasta ahora se basa en filtraciones y rumores, incluida una animación compartida en una publicación reciente en X por un filtrador que muestra su posible diseño (véase más abajo).

La misma publicación sugiere que el próximo dispositivo plegable de Samsung podría incorporar una cámara trasera con triple lente similar a la del Galaxy Z Fold 7, algo que también destacó SamMobile. Se prevé que el Galaxy tri-fold tenga una pantalla de cubierta de 6.5 pulgadas, así como una pantalla principal de casi 10 pulgadas cuando el dispositivo esté desplegado.

Subiendo la apuesta en hardware de IA

En cuanto a las rumoreadas gafas con IA de Samsung (desarrolladas, según se informa, bajo el nombre en clave Project Haean), está previsto que incluyan una cámara integrada, altavoces y un micrófono. En mayo, tuvimos una breve sesión práctica con el prototipo de gafas XR de Samsung, y es probable que el producto final suponga una dura competencia para las gafas inteligentes Ray Ban de Meta.

Hemos estado siguiendo el progreso de los primeros lentes XR con Android de Samsung (apodados Proyecto Moohan) desde que se anunciaron en diciembre del año pasado, y todo apunta a que serán un serio competidor para los Apple Vision Pro. Sin embargo, en lo que respecta a las fechas de venta, todavía hay mucha incertidumbre.

Aunque Samsung aún no ha confirmado la fecha de lanzamiento de los lentes, SamMobile afirma que la empresa tiene como objetivo el 13 de octubre. El medio también afirma que, si es así, el teléfono inteligente plegable Galaxy podría salir a la venta poco después, pero es posible que tengamos que esperar un poco más para que salgan al mercado las gafas inteligentes, ya que SamMobile prevé que estas saldrán a la venta justo antes de finales de año. También se rumorea que es posible que inicialmente solo se lancen en Corea del Sur antes de ampliar su distribución.

