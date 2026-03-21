Al fin y al cabo, Meta no va a cerrar su metaverso de realidad virtual: seguirá activo con una capacidad limitada "en el futuro inmediato"

El director técnico de Meta afirma que Horizon Worlds seguirá disponible en realidad virtual, por ahora

No se podrán crear nuevos mundos, pero sí disfrutar de los juegos ya existentes

Afirma que seguirá disponible en realidad virtual de esta forma en el "futuro previsible"

Parece que los rumores sobre la desaparición de Horizon Worlds eran muy exagerados: Meta ha anunciado que, después de todo, no va a eliminar la versión de realidad virtual de su metaverso.

A principios de esta semana, Meta anunció que dejaría de dar soporte a la versión de realidad virtual de Horizon Worlds y la convertiría en una aplicación exclusiva para dispositivos móviles, enviando un correo electrónico a todos los usuarios de Quest en el que les informaba de que solo tenían hasta el 15 de junio para disfrutar de sus mundos creados favoritos antes de que desaparecieran para siempre.

Ahora, el director técnico de Meta, Andrew Bosworth, ha dicho que, después de todo, mantendrán la aplicación activa para los usuarios de realidad virtual con una capacidad limitada. En respuesta a alguien que dijo estar "desolado" por el cierre, Bosworth dijo en una sesión de preguntas y respuestas en Instagram: "Tengo una pequeña buena noticia para ti".

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(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

"Hemos decidido, de hecho, hoy mismo, que mantendremos Horizon Worlds operativo en realidad virtual para los juegos existentes», reveló, aunque Bosworth añadió que no habrá nuevos juegos en realidad virtual, y señaló que, para Meta, «la mayor parte de nuestra energía se centra en los dispositivos móviles» porque «ahí es donde ya se concentraba la mayor parte de la energía de los consumidores y los creadores".

Concluyó el segmento explicando que esta versión limitada de Horizon Worlds estará disponible "en el futuro previsible".

Lo mejor de ambos mundos (Horizon)

Para mí, incluso como alguien a quien nunca le gustó Horizon Worlds, este es el escenario ideal.

Como señalé cuando se anunció la cancelación, aunque Horizon Worlds nunca llegara a ser muy popular, hay mucha gente que ha creado sus mundos de realidad virtual perfectos o ha recopilado una lista de sus juegos y lugares favoritos de realidad virtual, y a quienes ahora se les iba a arrebatar todo eso.

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Sin embargo, gracias a este cambio de rumbo, estos usuarios seguirán teniendo acceso a todo ese contenido. Mientras tanto, aquellos de nosotros que odiábamos que nos impusieran Horizon Worlds no tendremos que enfrentarnos a la constante y excesiva promoción de Meta en la realidad virtual.

(Image credit: Meta)

Aunque no me sorprendería que Horizon Worlds no sobreviviera mucho más tiempo ni siquiera en los teléfonos móviles. Quizás mi percepción sea errónea, pero frente a títulos gigantescos (Roblox y Fortnite) con elementos similares de diseño de juegos personalizados, ¿hay espacio para que la plataforma de Meta consiga atraer a un número significativo de usuarios?

No estoy convencido, simplemente desde la perspectiva de que nunca escucho a nadie hablar de Horizon Worlds —esta noticia de la cancelación es lo más que se ha comentado en años—, mientras que, en el ámbito de los videojuegos, no puedo escapar de las referencias a Roblox o Fortnite, y ni siquiera he probado Roblox; es simplemente un gigante de los videojuegos.

Tendremos que esperar y ver cómo se desarrolla Horizon Worlds, pero al menos por ahora, los jugadores de realidad virtual podrán aferrarse a sus mundos por un poco más de tiempo.

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