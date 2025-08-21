YouTube ha lanzado discretamente una función Premium para usuarios gratuitos, pero tiene algunas condiciones

Los usuarios han descubierto una nueva función que permite a los usuarios gratuitos de YouTube descargar videos para verlos sin conexión.

Es la primera gran actualización para los usuarios gratuitos, ya que hasta ahora esta función era exclusiva para los suscriptores de YouTube Premium.

Sin embargo, tiene varias limitaciones, entre ellas la calidad de descarga de los videos.

¿Ahora es posible descargar videos de YouTube sin la necesidad de pagar la suscripción premium? Descúbrelo a continuación.

He estado usando YouTube de forma gratuita durante años, mientras albergaba el deseo de pasarme a YouTube Premium, y ahora la plataforma ha lanzado discretamente una función para los usuarios gratuitos que durante años ha sido exclusiva para los suscriptores de pago.

El servicio para compartir videos ha introducido una nueva función de descarga, que supone la primera gran mejora para los usuarios gratuitos. Fue descubierta por primera vez por un usuario en Reddit (véase más abajo) y permite a los usuarios gratuitos descargar vídeos de YouTube y verlos sin conexión a Internet.

Además de las descargas de videos, los suscriptores de YouTube Premium han tenido acceso a una gran cantidad de beneficios adicionales, como el acceso a contenido sin anuncios y la reproducción de imagen en imagen. La empresa también ha relanzado recientemente su nivel YouTube Premium Lite, que solo ofrece a los suscriptores visualización sin anuncios.

Si utilizas la versión gratuita de YouTube y has estado pensando en pasarte a Premium, como yo, esta función podría ser una buena razón para seguir con el plan gratuito durante un poco más de tiempo. Sin embargo, la nueva función de descargas de la versión gratuita tiene algunas pegas.

Los límites de calidad de video son el mayor inconveniente

A pesar de que se trata de una gran mejora para los usuarios gratuitos, la mayor limitación de esta función es la calidad de descarga. Si utilizas la versión gratuita de YouTube, solo puedes descargar vídeos a 360p y 144p, lo que resulta casi insultante en comparación con las opciones de resolución de 1080p y 720p de YouTube Premium, pero eso no es todo.

Los suscriptores de pago de YouTube pueden disfrutar de descargas ilimitadas, pero si utilizas la versión gratuita, hay un límite en la cantidad de videos que puedes descargar, aunque aún no está claro cuál será ese límite.

Dado que el nivel YouTube Premium Lite solo ofrece visualización sin anuncios para algunos videos y no la opción de descargar videos, suscribirse al plan más barato no te da acceso a las descargas por el momento, aunque, dado que se están implementando descargas limitadas para los usuarios gratuitos, es posible que YouTube también esté planeando implementar la función para los suscriptores de Premium Lite.

El inconveniente final es que los videos musicales están excluidos de las descargas gratuitas, y aún se requerirá actualizar a YouTube Premium si se desea aprovechar esta función. Esto es particularmente decepcionante, especialmente si se depende de YouTube para reproducir videos musicales en lugar de servicios de transmisión de música, como es mi caso.

Dicho esto, los inconvenientes que conlleva la última actualización de YouTube no son una gran sorpresa, aunque sean bastante limitados. YouTube tenía que empezar por algún lado con su primera gran actualización para los usuarios gratuitos, y espero que mejore su oferta con el tiempo.

¿Es esto suficiente para que sigas con la versión gratuita de YouTube? ¿O seguirás pensando en pasarte a Premium? Cuéntanoslo en los comentarios.