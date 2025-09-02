YouTube ha comenzado a marcar a los miembros Premium Family que viven en direcciones diferentes, al igual que Netflix

YouTube ha comenzado a marcar a los miembros de los planes Premium Family que no viven en el mismo hogar que el administrador de la cuenta.

Algunos usuarios han informado que han recibido correos electrónicos en los que se les comunica que sus cuentas serán suspendidas, pero no está claro a qué regiones se aplica esta medida.

La campaña de YouTube contra el uso compartido de cuentas se suma a una larga lista de servicios de streaming que han llevado a cabo medidas similares, y los suscriptores no están contentos.

¿Eres de los que odia el sistema "contra el uso compartido de contraseñas de Netflix? De ser así, no te gustará saber que llega a YouTube y está marcando a algunos miembros del plan Premium Family.

De forma similar a las medidas basadas en la ubicación que detectan el uso compartido de contraseñas, YouTube ha comenzado a identificar a los miembros de su plan Premium Family que no viven en el mismo hogar que el administrador de la cuenta, según informó por primera vez Android Police.

Una suscripción a YouTube Premium Family cuesta 22,99 dólares/19,99 libras esterlinas/22,99 dólares australianos al mes, lo que te permite a ti y a hasta cinco miembros de tu familia disfrutar de ventajas como la visualización sin anuncios y YouTube Music. Siempre se ha exigido a los miembros que vivan en el mismo hogar que el administrador de la cuenta, pero YouTube no ha sido estricto al respecto hasta ahora, a pesar de realizar comprobaciones electrónicas cada 30 días.

Advertencias oficiales

Varios usuarios han recibido correos electrónicos de YouTube en los que se les informa de que se ha detectado que están utilizando Premium Family en una ubicación diferente a la del administrador de la cuenta. El correo electrónico dice "tu suscripción a YouTube Premium Family se pausará" y advierte a los usuarios de que perderán el acceso Premium después de 14 días, tras los cuales solo tendrán acceso a contenido con publicidad.

Esto ha suscitado muchas preguntas sobre el nombre del plan, que, según los usuarios frustrados, debería cambiarse por «Plan familiar» para ajustarse a la declaración oficial de los términos y condiciones de YouTube: "Todos los miembros de la familia deben ser mayores de 13 años, tener una cuenta de Google y residir en el mismo hogar que el administrador de la familia".

Aunque la medida aún no ha afectado a todos los miembros Premium Family y no está claro en qué países se está aplicando, hay suficientes informes que sugieren que YouTube apenas está empezando. Si eres uno de los afortunados que aún no ha recibido una advertencia de YouTube, tómalo como una pista para aprovechar al máximo el tiempo que te queda.

