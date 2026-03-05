Las mejores laptops del MWC 2026: los cinco productos móviles más emocionantes que vimos en la expo

El MWC 2026 está en pleno apogeo y, aunque se trata de una feria tradicionalmente dedicada al mundo de los teléfonos móviles, hemos visto una buena cantidad de interesantes computadoras portátiles que nos han impresionado bastante.

Encontrar cinco de ellos ha sido más complicado de lo que cabría esperar, y algunos son más prototipos que productos acabados para el consumidor, pero aún así ofrecen una visión interesante del tipo de tecnología que podríamos utilizar en el futuro, además de algunos de los principales competidores de Windows que pronto podrás probar por ti mismo.

Sin más preámbulos, aquí están las mejores laptops que hemos visto en el MWC 2026.

(Image credit: Future)

Lenovo ThinkBook Modular AI PC Concept

A Lenovo le encantan los dispositivos conceptuales —lo ha demostrado ampliamente en el MWC 2026— y el ThinkBook Modular AI PC Concept realmente parece un dispositivo que querrías comprar en un futuro no muy lejano.

Algunos de los proyectos anteriores de la empresa han incluido pantallas enrollables y extensibles, como el Legion Pro Rollable de la CES de este año, que añade las prestaciones de una pantalla OLED extensible con relación de aspecto 21:9 a un chasis de computadora portátil de aspecto bastante normal.

Sin embargo, el ThinkBook Modular AI PC Concept parece el resultado del amor entre un Asus Zenbook Duo (2026) y algo de la buena gente de Framework. Se trata de un portátil versátil y totalmente modular con dos pantallas: una en la parte delantera y otra en la trasera. La pantalla trasera se puede quitar mediante un conector magnético y utilizar como segunda pantalla portátil con cable, o mover a un lado si solo se necesita una pantalla, lo que añade una dimensión extra al diseño de doble pantalla de Asus.

Al igual que con el Zenbook Duo, Lenovo también ha proporcionado un teclado Bluetooth extraíble que se puede acoplar en la parte superior de la pantalla inferior para utilizarlo en un formato más convencional. También existe la opción de colocar el portátil sobre su soporte y utilizar el teclado por separado.

La parte inferior del chasis del ThinkBook Modular AI PC Concept alberga dos puertos de E/S modulares que funcionan de manera similar a Framework. Esto significa que puedes extraer los puertos de ambos lados y cambiarlos según tus necesidades en cada momento. Puedes elegir entre USB-C, USB-A y HDMI, lo que te proporciona un elemento adicional de flexibilidad.

Se trata de un prototipo, pero el equipo de demostración de Lenovo parece muy bien diseñado y parece un producto que no está muy lejos de salir al mercado. Su modularidad y versatilidad son muy ingeniosas y, como ya hemos visto en el Asus Zenbook Duo (2026) y en la larga lista de portátiles reparables de Framework, tengo grandes esperanzas puestas en el ThinkBook Modular AI PC Concept.

(Image credit: Future)

Lenovo Yoga Book Pro 3D Concept

Aferrándose al poder de las pantallas duales, Lenovo aprovechó su stand en MWEC para mostrar el Yoga Book Pro 3D Concept, que demuestra que el viejo sueño del 3D convencional nunca morirá. Pensaba que habíamos abandonado la idea de que todo tuviera 3D, pero parece que Lenovo quiere recuperarla de una manera más especializada.

No se trata de una computadora portátil diseñada para usuarios comunes. En cambio, está dirigida a artistas 3D, creadores y fabricantes. La pantalla principal de este concepto utiliza un panel 3D sin gafas y cuenta con una ingeniosa tecnología de seguimiento ocular en la cámara web. Esta se utiliza para rastrear dónde miran los ojos, manteniendo la imagen 3D en la pantalla con perfecta claridad si te mueves.

La pantalla inferior es una pantalla táctil de alta resolución que se puede utilizar para trabajos de dibujo más convencionales y para crear arte en 3D. Estas imágenes se pueden «enviar» a la pantalla superior, para que puedas ver tus creaciones en 3D de forma adecuada y eficiente y determinar si son buenas.

Por si eso no fuera lo suficientemente inteligente, también puedes utilizar la cámara web junto con gestos en el aire para manipular objetos en la pantalla superior. Por ejemplo, al juntar los dedos de ambas manos y realizar un movimiento típico de zoom en una pantalla táctil, se amplía el objeto que aparece en la pantalla.

Para algo un poco más avanzado, si giras un poco las manos mientras haces zoom, puedes girar el objeto en la pantalla.

Es bastante difícil juzgar la utilidad del Yoga Book Pro 3D Concept en una feria muy concurrida (y con un calor abrasador), pero los controles por gestos y el seguimiento ocular me parecieron muy ingeniosos y bastante naturales.

Sigo sin ver mucha utilidad para este dispositivo fuera de casos de uso muy especializados, pero si te identificas con esto, no pierdas la esperanza, ya que Lenovo podría responder a tus plegarias y lanzarlo al mercado.

(Image credit: Future)

Honor MagicBook Pro 14

Pasando a una de las pocas laptops disponibles comercialmente en el piso de exhibición del MWC, Honor presentó su MagicBook Pro 14, la más reciente integrante de su línea profesional de Windows que busca competir directamente con la MacBook Pro.

De hecho, el equipo se mostró antes de que iniciara la exposición, durante una keynote en la que la marca destacó varias credenciales frente a la MacBook, como una autonomía de hasta 15.5 horas con una sola carga gracias a su batería de 92Whr. Como referencia, la compañía asegura que una MacBook Pro comparable ronda las 13 horas antes de agotarse.

La MagicBook Pro 14 integra los más recientes procesadores Panther Lake de Intel en tres variantes distintas, siendo la más potente el chip insignia Intel Core Ultra X9 388H. Este procesador ya fue probado en la Asus Zenbook Duo (2026), donde demostró un desempeño realmente sólido gracias a su CPU de 16 núcleos y 16 hilos, así como a la iGPU Intel Arc B390.

El apartado gráfico es especialmente llamativo, ya que el modelo tope de gama incorpora 12 núcleos Xe3 que ofrecen potencia suficiente para tareas exigentes como jugar títulos AAA —por ejemplo Cyberpunk 2077 o Returnal— en 1080p, o renderizar video en 4K con mayor soltura frente a generaciones anteriores de Intel.

Las versiones de menor gama de la MagicBook Pro 14 probablemente no incluyan la iGPU B390, lo que implica un rendimiento gráfico considerablemente más limitado. Si necesitas potencia, conviene apostar por la configuración más alta en lugar de los modelos con Core Ultra 6 336H o 338H.

En cuanto a otras especificaciones, se puede elegir entre 24GB o 32GB de RAM, además de un SSD de 1TB. También cuenta con dos ranuras M.2 2280, lo que permite ampliar el almacenamiento si 1TB no es suficiente. La posibilidad de actualizar el almacenamiento es poco común en ultrabooks, así que se agradece bastante.

Sin importar la versión, la laptop incorpora una pantalla OLED de 3120 x 2080 píxeles con tasa de refresco de 120Hz, que destacó por su brillo y definición durante una breve prueba en el piso de exhibición. Aunque unos minutos no bastan para una evaluación profunda, la primera impresión fue positiva. Los biseles son delgados, lo que le da un aspecto moderno, acompañado de un chasis metálico relativamente ligero de 1.37 kg.

En conectividad, Honor incluye dos puertos USB-C y dos USB-A, además de HDMI 2.1 y entrada para audífonos. Es una combinación equilibrada entre puertos modernos y tradicionales que cubre la mayoría de necesidades. Si realmente quiere competir con la MacBook Pro, lo único que se echa en falta es un lector de tarjetas SD.

También ofrece un teclado compacto tipo isla con teclas de dirección y fila de funciones. La sensación al escribir es firme y táctil, ideal para redactar ensayos o correos largos. El trackpad háptico tipo force touch también dejó una buena impresión por su suavidad y amplitud.

Aunque algunos periodistas ya han podido probar la MagicBook Pro 14, Honor aún no ha anunciado precio ni disponibilidad oficial. Por las especificaciones, es probable que su precio se acerque al de la MacBook Pro con la que la marca la compara constantemente, así como al de la Asus Zenbook S14 (2026) como alternativa con Windows.

(Image credit: Future)

Lenovo Yoga Pro 7a

Volviendo al mundo de Lenovo, aunque sus ingeniosos conceptos son el principal atractivo, hay algunos productos en la sala de exposiciones que la marca está lanzando al mercado, y mi favorito es el Lenovo Yoga Pro 7a.

Es una de las primeras laptops que incorpora uno de los chips Strix Halo de AMD, el Ryzen AI Max 395+, que es la opción más potente de la gama y que se encuentra en una serie de mini PC y en algunos dispositivos portátiles para juegos. La única otra laptop en la que he visto este chip es la Asus ProArt PX13 GoPro Edition, que se lanzó hace un par de semanas. Me impresionó la potencia de la iGPU de este chip, que lo convierte en el más rápido de su clase.

En el caso del Yoga Pro 7a, esa potencia gráfica es más necesaria para tareas creativas que para juegos, ya que se trata de un potente dispositivo 2 en 1. Para acompañarlo, cuenta con 128 GB de memoria unificada que se comparte entre la CPU y la GPU, lo que resulta útil no solo para proporcionar suficiente VRAM a la iGPU, sino también para permitirte probar cualquier modelo de IA de gran tamaño.

(Image credit: Future)

Para reforzar sus credenciales creativas, Lenovo incluye el stylus Yoga Pen Gen 2 con esta laptop, e incluso permite usar el “Force Pad” (trackpad) como superficie de dibujo. Para lograrlo, la marca se apoyó en los especialistas en tabletas gráficas de Wacom, con el fin de ofrecer mayor precisión al momento de dibujar, hacer anotaciones o manipular diseños directamente desde el panel táctil.

Para visualizar el contenido creado, la Yoga Pro 7a integra una pantalla “Puresight Pro OLED” de 15.3 pulgadas con resolución 2.5K. En una breve prueba en el piso de exhibición, el panel se percibía nítido, brillante y con muy buena definición, lo que encaja perfectamente con el enfoque creativo del equipo.

En cuanto al diseño, Lenovo adopta una estética que recuerda a Apple, especialmente por el teclado compacto tipo isla, que incluye teclas de dirección y fila de funciones. A los lados se encuentran dos rejillas de altavoces, y los cuatro altavoces internos cuentan con certificación Dolby Atmos para ofrecer mayor inmersión y audio espacial. En conectividad, dispone de un puerto USB-C en cada lado, además de un lector de tarjetas SD de tamaño completo y un puerto USB-A.

La Yoga Pro 7a es la única laptop de la que se tiene información concreta sobre su lanzamiento: Lenovo indicó que llegará en junio de 2026 con un precio de 2,499 euros. Esto la coloca en el mismo rango que la colaboración GoPro de Asus y a la par de la generación más reciente de MacBook Pro. Sin duda, se trata de una propuesta bastante costosa.

(Image credit: Future)

Lenovo Legion Go Fold Concept

Está bien, esta última propuesta técnicamente no es una laptop, pero puede usarse bajo ese formato de una manera bastante ingeniosa, así que vale la pena mencionarla. La Lenovo Legion Go Fold Concept es más bien una muestra de hasta dónde puede llegar la idea de una consola portátil gamer plegable. Combina el formato tradicional de una portátil de videojuegos —como la Lenovo Legion Go 2 o la Asus ROG Xbox Ally X— con la versatilidad de una pantalla plegable al estilo de los mejores smartphones foldables.

En términos de diseño, se trata de una tablet gamer de 7.7 pulgadas con controles desmontables (al estilo de la Nintendo Switch 2 y la Legion Go 2), que por sí sola tiene un tamaño bastante adecuado para jugar en formato portátil, tomando como referencia a la competencia actual.

Pero la Legion Go Fold Concept tiene un par de ases bajo la manga. La pantalla puede desplegarse hasta alcanzar las 11.6 pulgadas y utilizarse como una portátil mucho más grande en modo horizontal “Horizon”.

Alternativamente, puedes colocar la pantalla en posición vertical, volver a emparejar los controles y usar el dispositivo en modo de pantalla dividida. En este escenario funciona más como la Asus Zenbook Duo, permitiendo dedicar la mitad de la pantalla al juego y la otra mitad a cualquier otra actividad, como navegar por internet o revisar redes sociales.

(Image credit: Future)

También puedes acoplar los dos controles a una base (como con la Nintendo Switch 2) para obtener una disposición más tradicional de control, y luego usar la Lenovo Legion Go Fold Concept sobre su soporte tipo kickstand, junto con un teclado adicional en su modo “Expanded Desktop”. Esto le da una sensación más cercana a la de una laptop que a la de una consola portátil tradicional, ampliando sus posibles usos más allá del gaming.

Ya hemos visto a usuarios conectar una Steam Deck o una Asus ROG Ally a una base y después a un monitor para utilizarlas como computadora en caso de emergencia, y resulta interesante que la Legion Go Fold Concept también pueda cumplir con ese papel si así lo deseas.

El concepto está impulsado por un procesador Intel Core Ultra 7 258V de Intel, acompañado de la iGPU Arc 140T y 32GB de RAM, especificaciones similares a las de varias portátiles de generación anterior. Lenovo ha señalado que esta configuración no necesariamente sería la definitiva si el dispositivo llegara al mercado, sobre todo considerando que se trata de un chip de la generación previa de procesadores móviles de Intel. No sería descabellado pensar en una versión comercial con un chip Panther Lake de gama alta y la nueva iGPU B390, especialmente ante rumores de una variante específica para consolas portátiles gamer, para la cual este dispositivo sería un candidato ideal.

Naturalmente, al tratarse de un equipo conceptual, es poco probable que llegue pronto al mercado. Lenovo aún debe resolver detalles como apagar correctamente la mitad de la pantalla cuando el panel está plegado hacia atrás.

Además, este tipo de pantalla plegable —donde una mitad queda “detrás” del resto del dispositivo y casi siempre expuesta— podría ser más propensa a rayones. No es un formato común incluso entre smartphones plegables; uno de los intentos más recientes fue el de Huawei con sus antiguos modelos tipo libro. La razón es evidente: no existe una versión de Gorilla Glass diseñada para este tipo de plegado, lo que deja la protección prácticamente en manos del cuidado del usuario ante caídas o accidentes.

La Lenovo Legion Go Fold Concept tiene sus bemoles, pero al final del día es precisamente eso: un concepto. Y para eso existen este tipo de prototipos, para pulir detalles y evaluar la viabilidad de llevarlos al mercado. Sin duda, es una de las propuestas más innovadoras y llamativas que Lenovo ha mostrado en mucho tiempo, con un potencial de uso real si logra superar la etapa de simple idea ambiciosa.

