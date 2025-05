HP está cambiando las reglas del juego con sus nuevas laptops: la serie OmniBook 5 combina pantallas OLED, grandes baterías y precios asequibles

HP ha presentado la serie OmniBook 5, que utiliza procesadores Snapdragon de Qualcomm

Tanto el OmniBook 5 14 como el OmniBook 5 16, incorporan pantallas OLED

Se espera que ambos estén disponibles en julio

¡La espera terminó! Computex está en marcha y eso significa que habrá novedades tecnológicas por todos lados, desde nuevo hardware para PC hasta dispositivos portátiles.

HP no dejó pasar tiempo y anunció su nueva serie OmniBook 5, con los portátiles OmniBook 5 de 14 pulgadas y OmniBook 5 de 16 pulgadas, que ofrecen importantes avances en potencia de procesamiento (gracias a los chips Snapdragon X Plus y X) y calidad visual; y lo que es más importante, HP afirma que su nueva serie tiene «la mayor duración de batería del mundo en un PC portátil de consumo con inteligencia artificial».

Según el blog de HP, cada portátil ofrecerá hasta 34 horas de autonomía, lo que debería garantizar que los consumidores saquen el máximo partido a sus actividades. Si te quedas sin batería, podrás recuperarla de inmediato con HP Fast Charge, que te carga hasta el 50% en sólo 30 minutos.

Puede que estas impresionantes afirmaciones no sean una sorpresa, ya que los procesadores Snapdragon de Qualcomm son ideales para la eficiencia de la batería, ya que ofrecen un rendimiento excepcional que rivaliza con algunos de los chips basados en M de Apple, al tiempo que garantizan la máxima duración de la batería.

También cabe destacar que ambos portátiles tendrán pantallas OLED, capaces de ofrecer una excelente calidad de imagen gracias a unos niveles de negro profundos derivados de una elevada relación de contraste. Esto será ideal para contenidos de vídeo, incluidas las tareas creativas que requieren una gran precisión del color, y esto se ve respaldado por una gama de colores DCI-P3 de 95,3 y un tiempo de respuesta de 0,2 ms.

Quizá lo más destacado aquí, más allá de la potencia y las capacidades, sea el precio. Se prevé que el HP OmniBook 14 se lance en julio, a partir de 799 dólares, a través de la tienda en línea de HP. Su homólogo, el HP OmniBook 16, también se lanzará en julio, a partir de 849 dólares, y ambos son precios asequibles, teniendo en cuenta las prestaciones disponibles.

OLED es todo lo que necesito...

A estos precios tan razonables, lo único que necesito son portátiles OLED con una duración de batería y un rendimiento excelentes, y por eso creo que merece la pena prestar atención a esta nueva serie OmniBook 5.

A pesar de los problemas de desgaste y distorsión del texto (que se han mejorado con las pantallas OLED de nueva generación), el uso de una pantalla OLED me ha hecho disfrutar mucho más de los juegos y las películas. Y si tienes suerte, como yo, no notarás las franjas de texto mientras trabajas.

En mi análisis del Lenovo Yoga Slim 7x, destaqué que es una de las mejores pantallas OLED que he visto; no me sorprendería acabar diciendo lo mismo de la nueva serie OmniBook de HP.

Con las afirmaciones sobre la duración de la batería que rivalizan con otros portátiles Snapdragon, es una obviedad a partir de 749 dólares - y el Snapdragon X Plus (versión de 8 núcleos) cuenta con 45 NPU TOPS para aplicaciones y tareas de IA.

Tendremos que esperar para conocer los resultados de rendimiento en el mundo real, pero quédate por aquí y echa un vistazo a nuestro blog en directo de Computex 2025 para estar al tanto de más detalles.