Todo lo que necesitas conocer del nuevo Razer PC Remote Play

¿Te gustaría disfrutar disfrutar de tus juegos de PC favoritos en tus dispositivos móviles como smartphone? De ser así, están en el lugar indicado, pues Razer anunció el lanzamiento oficial de Razer PC Remote Play, una plataforma que transformará tu experiencia de juego.

Razer PC Remote Play libera todo el potencial de los setups gamer al transmitir títulos de PC a smartphones, tablets o dispositivos portátiles con Windows, ofreciendo una claridad visual y una capacidad de respuesta incomparables. Al aprovechar al máximo la tasa de cuadros por segundo y la resolución de los dispositivos móviles, la tecnología proporciona una experiencia visual nítida e inmersiva, sin barras negras en pantalla.

Presentada inicialmente en el CES 2025, la versión beta de Razer PC Remote Play fue recibida con gran entusiasmo por el público. El lanzamiento oficial marca la llegada de una interfaz rediseñada en Razer Cortex para PC, además de un soporte ampliado para todos los controles compatibles con iOS y Android, compatibilidad con el códec de video AV1 —que ofrece mayor calidad con menor latencia— y actualizaciones de software que mejoran la experiencia de juego, garantizando una jugabilidad fluida en cualquier lugar. Desde ahora, es posible disfrutar partidas con alta fidelidad gráfica y un rendimiento superior en smartphones y tablets, en cualquier momento y lugar.

