Razer Adjustable Laptop Stand, el soporte que necesitas para complementar tu setup

¿Sientes que le hace falta algo a tu setup para optimizar tu espacio y jugar o trabajar con mayor comodidad? De ser así, tal vez el nuevo Razer Adjustable Laptop Stand es lo que necesitan.

Razer Adjustable Laptop Stand es un soporte fabricado con materiales premium para gamers que buscan mejorar sus espacios de trabajo y juegos con mayor comodidad y eficiencia.

Desarrollado para laptops y otros dispositivos de hasta 18 pulgadas, el Razer Adjustable Laptop Stand está mecanizado en aluminio anodizado mediante CNC, lo que garantiza alta durabilidad y resistencia a rayaduras. Sus dos puntos de articulación, ajustables con una llave hexagonal, permiten personalizar completamente la altura y el ángulo de visualización. Los pies de goma antideslizantes mantienen la laptop estable. Cuando no está en uso, el soporte se puede doblar fácilmente para mantener la mesa limpia y organizada. Su diseño portátil lo convierte en la opción ideal para usuarios que buscan comodidad ergonómica en cualquier momento y lugar.

