El lanzamiento de One UI 7 de Samsung podría reiniciarse hoy, pero ya está siendo eclipsado por el One UI 8

Nuevos indicios sugieren que el retraso de One UI 7 de Samsung se levantará el 15 de abril

Además, nuevas imágenes afirman mostrar una versión preliminar de One UI 8 ejecutándose en un Galaxy Z Fold 6

Samsung aún no ha terminado de implementar One UI 7

Samsung ya recibió muchas críticas por el lanzamiento generacionalmente caótico de One UI 7, la implementación de Android 15 por parte de la compañía para los teléfonos Samsung Galaxy, y un retraso de último minuto anunciado el 14 de abril no ha ayudado a la situación.

Sin embargo, un conocido informante ha postulado que este retraso podría ser más un obstáculo en el camino que una interrupción total, y los últimos rumores sugieren que la pausa se levantará el 15 de abril, es decir, hoy mismo, al momento de escribir este artículo.Esto proviene de Ice Universe, un destacado informante que compartió la sugerencia en una publicación aparentemente eliminada en X (anteriormente Twitter), que posteriormente fue reportada por Android Authority .

Según una publicación del 15 de abril realizada por un gerente de soluciones de Samsung y moderador del foro anónimo en el foro de la comunidad coreana de Samsung , el lanzamiento de la actualización se detuvo debido a "algunos problemas que requieren mantenimiento", pero también señalan que Samsung "ha completado su inspección y reanudará las actualizaciones pronto".

One UI 7 es la esperada actualización basada en Android 15 para teléfonos y tabletas Samsung Galaxy. Si bien se puede encontrar una versión preliminar de la actualización instalada en los teléfonos de la serie Samsung Galaxy S25 , así como en los últimos modelos de la serie A, One UI 7 aún se considera inédito, ya que aún no se ha implementado en teléfonos más antiguos como el Samsung Galaxy S24.

Samsung tardó tanto en implementar One UI 7 (basado en Android 15, que se lanzó en septiembre de 2024) que anteriormente informamos sobre la preocupación de que Android 16 pudiera lanzarse antes de que Samsung logre emitir la actualización.

Posibles imágenes filtradas de One UI 8

Imágen 1 de 3 (Crédito de la imagen: Smartprix) (Crédito de la imagen: Smartprix) (Crédito de la imagen: Smartprix)

Aunque Samsung parece haber ganado la carrera contra Android 16, otro rumor ha servido para visualizar cuán lejos estamos en el próximo ciclo de desarrollo.

Las imágenes compartidas por Smartprix afirman mostrar un teléfono Samsung Galaxy Z Fold 6 con una versión alfa temprana de One UI 8, basada en Android 16.

Además de algunos pequeños ajustes visuales en un puñado de aplicaciones, el informe sugiere que One UI 8 se centra principalmente en la optimización.

El informe añade que el hecho de que sólo se hayan realizado cambios en unas pocas aplicaciones sugiere que One UI 8 se encuentra en fases muy tempranas de desarrollo.

De hecho, si el lanzamiento de One UI 7 marca un reinicio del ciclo de desarrollo anual de Samsung, es posible que no esperemos ver el lanzamiento de One UI 8 hasta 2026.