BUMP! Superbrawl, el nuevo juego gratuito de Ubisoft ya está disponible

¿Ya no saben qué jugar y no quieren gastar su dinero en un juego que al final no sabrán si les va a gustar al 100? No se preocupen, existen múltiples títulos gratuitos disponibles, y lo mejor de todo es que desarrolladores como Ubisoft siguen ampliando la oferta de este tipo de juegos.

Por ejemplo, recientemente se anunció que BUMP! Superbrawl, un nuevo juego de acción y estrategia 1v1 basado en turnos, ya está disponible en PC y en dispositivos móviles, a través de Steam, iOS y Android respectivamente. Y lo mejor de todo, de forma gratuita.

El juego está ambientado en la ciudad utópica de Arcadia, donde leyendas y criaturas mitológicas de diversas culturas se reúnen para perfeccionar sus habilidades en el campo de batalla. Con más de 20 héroes disponibles al lanzamiento, todos inspirados en personajes de diferentes mitologías, como titanes griegos y dioses japoneses, los jugadores compiten en el Torneo Superbrawl en busca de la gloria suprema y por una oportunidad de cumplir un destino mítico en el mundo de los humanos.

Los héroes se dividen en cuatro arquetipos: Brawler, Dasher, Sniper y Mage. Cada uno de ellos cuenta con habilidades únicas que los convierten en piezas clave en el campo de batalla. En cada partida de BUMP! Superbrawl, los jugadores deben formar un equipo con tres héroes, combinando habilidades para crear estrategias y sinergias ganadoras. Todas las partidas tienen lugar en arenas elegidas aleatoriamente, como Estadio, Playa, Atlas, Cruce de caminos y otras. Cada una de ellas tiene peligros únicos, incluidos meteoritos, minas y teletransportadores, que añaden desafíos adicionales al combate.

La jugabilidad de BUMP! Superbrawl se divide en dos fases. En la fase de planificación, los jugadores seleccionan a sus héroes, eligen sus habilidades y los posicionan cuidadosamente en el mapa para causar el máximo daño, siempre tratando de anticiparse a los movimientos del adversario. Luego, en la fase de acción, el enfrentamiento se desarrolla en una batalla caótica y llena de giros inesperados.

A medida que avanzan en el juego y acumulan victorias y experiencia, los usuarios pueden desbloquear nuevos héroes, objetos cosméticos y otros recursos para ampliar su arsenal dentro del juego. Además, es posible fortalecer a los personajes mejorando sus atributos y desbloqueando nuevos talentos. El progreso también se recompensa en el ranking competitivo, donde los jugadores ascienden desde la Liga Bronce hasta la Liga Maestra, ganando trofeos a lo largo del camino.

BUMP! Superbrawl ya puede jugarse de forma gratuita en PC, a través de Steam, y en dispositivos con los sistemas operativos iOS y Android.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

No olviden dejar sus comentarios, sobre todo si les gustaría que hiciéramos una reseña detallada sobre este juego. Estaremos al pendiente de cada uno de ellos.