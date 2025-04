Sí, los juegos de la Nintendo Switch 2 Edition contendrán las mejoras en el cartucho, pero parece que el DLC de Breath of the Wild tendrá que seguir comprándose por separado

Nintendo ha aclarado ahora que los cartuchos de Switch 2 Edition incluirán el juego completo y las actualizaciones

Todavía hay cierta incertidumbre con respecto a los DLC

Los representantes del servicio de atención al cliente de My Nintendo Store han dicho que Breath of the Wild Switch 2 Edition "no incluirá los DLC de pago"

¡Es oficial! Nintendo confirmó que los juegos de la edición Nintendo Switch 2 incluirán el juego completo y las mejoras en el cartucho, sin embargo, aún hay incertidumbre acerca del contenido descargable (DLC).

La semana pasada, un representante del servicio al cliente de Nintendo causó cierta confusión entre los fans después del Nintendo Switch 2 Direct, al informar a un jugador que los juegos de la Edición Switch 2 serían cartuchos originales de Switch con un código de descarga adjunto.

Nintendo ha aclarado ahora que ese no es el caso, y que los juegos mejorados, como The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom y The Legend of Zelda: Breath of the Wild, contarán con el juego completo y las mejoras incluidas en el cartucho de la Edición Switch 2.

En una declaración a Vooks, un portavoz de Nintendo dijo:

“Las versiones físicas de los juegos de la Edición Nintendo Switch 2 incluirán el juego original de Nintendo Switch y su paquete de mejora todo en la misma tarjeta de juego (es decir, son exclusivamente tarjetas de juego de Nintendo Switch 2, sin código de descarga). Alternativamente, algunos editores pueden lanzar juegos de la Edición Nintendo Switch 2 como códigos de descarga en empaques físicos, sin tarjeta de juego.”

Aunque ya tenemos confirmación sobre este aspecto, todavía hay incertidumbre con respecto al DLC, específicamente en el caso de Breath of the Wild y su pase de expansión.

Según informó GoNintendo, un representante del servicio al cliente de My Nintendo Store declaró que la Edición Switch 2 de Breath of the Wild “no incluirá el contenido del Expansion Pass”, que incluye The Master Trials y The Champion's Ballad.

Otro usuario en Reddit también compartió un mensaje de otro representante de My Nintendo Store que afirmaba algo similar:

“Este juego, The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Edición Nintendo Switch 2 - My Nintendo Store, no incluirá los DLCs de pago. Si compras la versión física para Switch 2, llegará en la caja del juego correspondiente.”

Todavía no tenemos una confirmación oficial de parte de Nintendo, pero parece que, al igual que con la versión de Switch, los jugadores necesitarán volver a comprar los paquetes de DLC para jugarlos en Switch 2.

Tampoco está claro si esto se aplicará a todos los juegos de la Edición Switch 2 que incluyan DLC.

La Nintendo Switch 2 se lanza oficialmente el 5 de junio de 2025, y costará $449.99 USD / £395.99 o $499.99 USD / £429.99 para el paquete con Mario Kart World.

Las preventas ya están disponibles en el Reino Unido, pero Nintendo ha anunciado que las preventas en Estados Unidos y Canadá se han retrasado para “evaluar el posible impacto de los aranceles y las condiciones cambiantes del mercado”.