Doug Bowser desata la polémica: ¿Nintendo Switch 2 solo para los privilegiados?

En medio de la expectativa por el lanzamiento de la Nintendo Switch 2, Doug Bowser, presidente de Nintendo of America, ha encendido las redes sociales con unas declaraciones que no han sido bien recibidas por la comunidad gamer. En una entrevista reciente, Bowser afirmó que, para aquellos que no puedan permitirse la nueva consola, la Nintendo Switch original seguirá siendo una opción viable.

Brutal honestidad e insensibilidad

Aunque el ejecutivo intentó justificar el precio de la Switch 2, que rondará los $450 dólares (para México sigue siendo un misterio cuál será su precio, sin embargo, se dice que podría superar hasta los $15,000 pesos), sus palabras han sido interpretadas por muchos como insensibles y desconectadas de la realidad económica de los consumidores. Comparaciones con las desafortunadas declaraciones de Don Mattrick, exdirector de Xbox, no se han hecho esperar, recordando el infame "Si no tienes internet, compra una Xbox 360".

La realidad de las cosas, es que ante la situación arancelaria en los Estados Unidos y la volatilidad de los mercados financieros, los gamers están temerosos de qué tanto pudiera inflarse el precio de la Switch 2, en países donde aún no se ha fijado un precio.

Además también, el tema de que los juegos de la Switch 2 estarán costando desde los $80 dólares, no está ayudando en nada.

El destino hablará por sí solo

(Image credit: NVIDIA/Nintendo)

Nadie niega que la Switch 2 sea una interesante evolución de la primera Switch, pero, no hay un verdadero cambio sustancial.

Muchos también han comentado que los directivos de las empresas, hablan desde su privilegio y no se percatan de los comentarios "hirientes" que lanzan en sus declaraciones.

La comunidad gamer ha reaccionado con críticas y memes, señalando que Nintendo debería enfocarse en ofrecer soluciones más accesibles en lugar de sugerir que los jugadores se conformen con tecnología pasada. ¿Será este el inicio de una crisis de comunicación para la compañía japonesa? ¿Sufrirá la Switch 2 el mismo destino que la WiiU? Solo el tiempo lo dirá.