El productor de Dragon's Dogma 2 afirma que Capcom está mejorando el rendimiento en PS5 y Xbox antes del lanzamiento de Dark Arisen, y que la versión para Switch 2 está "superando" las expectativas

Naoto Oyama, productor de Dragon's Dogma 2, afirma que el Modo de Rendimiento alcanzará los 60 FPS en consola antes del lanzamiento de Dark Arisen

Oyama dice que la versión para Switch 2 alcanzará los 30 FPS y "incluso más"

Agrega que el RE Engine de Capcom ha sido "una combinación realmente excelente" para Switch 2

Dragon's Dogma 2 llegará a Nintendo Switch 2 más adelante este año junto con el lanzamiento de su expansión Dark Arisen, y Capcom ha estado realizando importantes mejoras al juego base como parte de la preparación para esta versión.

En una entrevista con Eurogamer sobre el proceso de portar el RPG de fantasía a Switch 2, el productor Naoto Oyama explicó que el RE Engine de Capcom "ha resultado ser una plataforma ideal para Nintendo Switch 2".

Oyama señaló que el equipo ha podido aprovechar la experiencia obtenida con otros ports para Switch 2, como Pragmata y Resident Evil Requiem, además de las mejoras implementadas en el RE Engine, para desarrollar una versión sólida de Dragon's Dogma 2.

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"Como se trata de un motor interno (propiedad de Capcom), hemos podido acumular conocimientos y experiencia de otros equipos", comentó Oyama. "Eso significa que las mejoras que se realizan al motor con cada título, así como las nuevas funciones que se incorporan en cada juego, permanecen con nosotros y podemos aprovecharlas en proyectos futuros. Es un ciclo muy positivo para nosotros".

El productor también confirmó que el equipo ha estado trabajando para mejorar el rendimiento general del juego, no solo en Switch 2, sino también en las versiones originales para PlayStation 5, Xbox Series X y Xbox Series S.

"En particular, hemos intentado encontrar la mayor cantidad posible de pequeños ajustes para lograr una mejora importante en el rendimiento del Modo Rendimiento en consolas", explicó, y añadió que esta optimización llegará con la actualización de agosto, permitiendo que el juego alcance 60 FPS en dicho modo en consolas.

Oyama continuó explicando que la versión para Nintendo Switch 2 puede alcanzar 30 FPS y, en muchas escenas, incluso superar esa cifra.

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"Eso significa que todo el trabajo que hemos realizado en las versiones para PS5 y Xbox Series X|S también beneficia directamente a la versión de Switch 2", afirmó. "Actualmente estamos viendo un rendimiento mínimo de 30 cuadros por segundo en ese hardware (y, en muchas escenas, es incluso superior).

"Aún falta un poco para el lanzamiento del juego, pero está superando nuestras expectativas en Switch 2, y espero que los jugadores también consideren que hemos hecho un gran trabajo al llevar este título a esa plataforma".

Dragon's Dogma 2: Dark Arisen, expansión que incorpora una nueva región llamada Norgan, además de nuevas armaduras, armas, mazmorras y más contenido, se lanzará el 9 de octubre.

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