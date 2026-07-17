El director de The Blood of Dawnwalker no está preocupado por el impacto que podría tener un retraso en la próxima generación de consolas para Rebel Wolves

El director de "Blood of Dawnwalker", Konrad Tomaszkiewicz, afirma que un retraso en el lanzamiento de la próxima generación sería beneficioso para Rebel Wolves

Tomaszkiewicz dice que es "más fácil" trabajar con la generación actual y con PC

Afirma que dos versiones más multiplicarían «la cantidad de trabajo que hay que hacer»

El director de The Blood of Dawnwalker, Konrad Tomaszkiewicz, aseguró que no le preocupa el impacto que podría tener un posible retraso en la llegada de la próxima generación de consolas para Rebel Wolves, ya que desarrollar para el hardware actual es "más sencillo".

Por ahora no está claro cuándo debutará la siguiente generación de consolas. Los rumores apuntan a que el PS6 podría lanzarse hasta 2028, lo que supondría un ciclo de ocho años desde el inicio de la generación actual. Por su parte, Project Helix, la próxima consola de Xbox, también tendría previsto llegar en 2028.

Con el aumento en los precios de las consolas debido a los costos de fabricación, además de la escasez de memoria RAM provocada por el crecimiento de los centros de datos dedicados a la inteligencia artificial, existe la posibilidad de que las consolas de nueva generación sean considerablemente más caras.

Latest Videos From Watch full video here:

Aunque Sony y Microsoft aún no revelan cuánto costará su nuevo hardware, un retraso en la siguiente generación podría ser una opción mientras ambas compañías esperan que el mercado se estabilice y las consolas vuelvan a ser más accesibles.

Esto también implicaría que los estudios tendrían que seguir desarrollando sus juegos para la generación actual durante más tiempo, al no contar con acceso al hardware de nueva generación.

Sin embargo, para Rebel Wolves, el estudio detrás de The Blood of Dawnwalker, esto representaría una ventaja.

The Blood of Dawnwalker es la primera entrega de la nueva saga de RPG de fantasía oscura del estudio, cuyo lanzamiento está previsto para este año. Además, ya se ha adelantado una secuela ambientada en una línea temporal moderna.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Al ser cuestionado por Eurogamer sobre si un retraso en la próxima generación de consolas supondría un problema para el estudio y para el futuro de la franquicia, Tomaszkiewicz respondió: "En absoluto."

"Para ser sincero, incluso sería mejor para nosotros", explicó Tomaszkiewicz. "Cuando ya conoces el juego, sus sistemas y las funciones adaptadas a estas consolas, sabes exactamente qué necesitas hacer. Siempre que llega una nueva plataforma aparece un nuevo desafío: tienes que aprender cómo funciona, conocer sus límites, saber qué puedes hacer y qué no. Además, implica crear una compilación adicional del juego y darle soporte posteriormente."

El director añadió que The Blood of Dawnwalker ya cuenta con cuatro versiones distintas: PS5, Xbox Series X, Xbox Series S y dos configuraciones para PC, lo que representa una enorme carga de trabajo para el equipo de pruebas. Incorporar una nueva generación de consolas solo aumentaría esa complejidad.

"Supongamos que tenemos cuatro compilaciones y después queremos lanzar un parche para los jugadores. Debemos asegurarnos de que esos cambios funcionen en Xbox, PlayStation, PC uno y PC dos", comentó Tomaszkiewicz.

"Cuando llega una nueva generación, agregas otras dos compilaciones y eso multiplica la cantidad de trabajo que debes realizar. Puede parecer sencillo, pero hay un equipo de testers que debe revisar cada plataforma por separado, no solo verificar ese cambio en particular, sino comprobar que el juego completo no tenga errores críticos, que pueda terminarse de principio a fin y muchas otras cosas.

"Es un esfuerzo enorme, para ser honestos, y si seguimos trabajando con las consolas que tenemos actualmente, todo es más fácil porque sabemos cuántas compilaciones existen y es mucho más sencillo administrarlas."

The Blood of Dawnwalker llegará el 3 de septiembre.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!