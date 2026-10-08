GTA 6 presenta sus nuevas estaciones de radio, con música latina, rap, metal y más

¿Ya estás listo para disfrutar de GTA 6? De ser así, te tenemos noticias, pues Rockstar Games anunció que el tan esperado título: Grand Theft Auto VI contará con la selección de estaciones de radio dentro del juego más grande y variada en la historia de la saga, con propuestas que abarcan géneros como rock clásico, música latina, country, hip-hop y metal.

Además de las estaciones tradicionales, el juego incorporará por primera vez una serie de podcasts bajo demanda que Jason y Lucia podrán escuchar más allá de la radio terrestre de Leonida.

Tanto las estaciones de radio como los podcasts estarán disponibles mientras los personajes viajan en vehículos o cuando estén a pie, gracias a la incorporación de nuevos audífonos y earbuds conectados a sus smartphones.

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Seis estaciones que llegarán a GTA 6

Entre las estaciones que formarán parte de Grand Theft Auto VI se encuentran seis propuestas con diferentes estilos musicales.

Cocoteo FM: será la estación de Leonida dedicada a la música latina moderna. El Martillo y La Gata estarán al frente de la programación, que incluirá bachata, merengue, dembow y reggaetón.

será la estación de Leonida dedicada a la música latina moderna. El Martillo y La Gata estarán al frente de la programación, que incluirá bachata, merengue, dembow y reggaetón. Back Country Radio: MW y Delta Dawne llevarán country renegado a Grassrivers, Port Gellhorn y otras zonas. La estación también contará con un reportero itinerante, un meteorólogo de los pantanos y Mud Dog Mike, el amante secreto de Delta, quien realizará intervenciones desde el asiento del conductor de su aerodeslizador de Grassrivers.

MW y Delta Dawne llevarán country renegado a Grassrivers, Port Gellhorn y otras zonas. La estación también contará con un reportero itinerante, un meteorólogo de los pantanos y Mud Dog Mike, el amante secreto de Delta, quien realizará intervenciones desde el asiento del conductor de su aerodeslizador de Grassrivers. AfroBank FM: Burna y Palmsy serán los encargados de seleccionar música africana, con una programación que incluirá clásicos del siglo XX, canciones por descubrir y sonidos contemporáneos como amapiano y 3-step.

Burna y Palmsy serán los encargados de seleccionar música africana, con una programación que incluirá clásicos del siglo XX, canciones por descubrir y sonidos contemporáneos como amapiano y 3-step. The Chamber 106.6: el metal llegará a Leonida de la mano de DJ Kerry y DJ Tom, quienes ofrecerán metal clásico de los años 80 y posteriores, mientras exploran las raíces de este género en Leonida.

el metal llegará a Leonida de la mano de DJ Kerry y DJ Tom, quienes ofrecerán metal clásico de los años 80 y posteriores, mientras exploran las raíces de este género en Leonida. Flash FM: la institución de Vice City regresará con una propuesta dedicada al pop. Robyn y Alex estarán al frente de la estación, con canciones pensadas para hacer bailar a los jugadores sin importar dónde se encuentren en el Goodtime State.

la institución de Vice City regresará con una propuesta dedicada al pop. Robyn y Alex estarán al frente de la estación, con canciones pensadas para hacer bailar a los jugadores sin importar dónde se encuentren en el Goodtime State. Dirty South Classics: Trick y Trina estarán a cargo de esta estación enfocada en clásicos regionales de rap y hip-hop, con una selección que recorrerá desde la playa hasta los barrios de Leonida.

Más música llegará a GTA 6

Estas seis estaciones son solo una parte de la propuesta musical de Grand Theft Auto VI. También se anticipan más detalles sobre la banda sonora dinámica del juego y nuevas canciones de Grand Theft Auto VI: The Album.

Los jugadores ya pueden escuchar avances de estas seis estaciones en la sección de música del sitio oficial de Grand Theft Auto VI.

Por otro lado, Grand Theft Auto VI: The Album cuenta con 34 canciones originales interpretadas por artistas de distintos géneros. El álbum puede reservarse en formatos de vinilo y CD, además de estar disponible para preguardado.