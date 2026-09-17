Rockstar anuncia "Grand Theft Auto VI: The Album", que incluye 34 canciones originales de artistas como PinkPantheress y Travis Scott; sin embargo, la colección de vinilos de edición limitada ya se ha agotado
Los primeros seis sencillos ya están disponibles para escuchar desde hoy
- Rockstar Games ha anunciado "Grand Theft Auto VI: The Album"
- La banda sonora oficial incluye 34 canciones originales, y las primeras seis ya se pueden escuchar hoy mismo en todos los principales servicios de streaming
- La edición limitada en vinilo de "Grand Theft Auto VI: The Album" ya se ha agotado, pero aún se pueden reservar por separado una edición exclusiva en vinilo y otra en CD
Rockstar Games ha anunciado «Grand Theft Auto VI: The Album», la banda sonora oficial de GTA 6 que saldrá a la venta junto con el juego.
El próximo álbum de la banda sonora ya está disponible para preguardar en todos los principales servicios de streaming de música, y se lanzará en vinilo y CD, incluyendo tres exclusivas disponibles únicamente mediante preorden aquí.
Con 34 canciones originales que «capturan la energía eléctrica del mundo de Vice City y Leonida en Grand Theft Auto 6», el álbum presenta «una lista de artistas que desafían los géneros y que se encuentran entre los más emocionantes del mundo», con temas de artistas como Yung Lean, Travis Scott, PinkPantheress, Morgan Wallen, Keith Richards y más.
Como pequeño adelanto, Rockstar también ha lanzado los primeros seis sencillos que forman parte del álbum. Los enumeramos a continuación.
- Yung Lean – That's It (feat. Future & Metro Boomin)
- Travis Scott – RHYNO (prod. by Guy-Manuel de Homem-Christo)
- CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.. & Etienne de Crécy – Sexy Magic
- Morgan Wallen – Last Thing You Need
- Rauw Alejandro – Macacoa 2000
- Keith Richards – Bright Lights, Big City
Grand Theft Auto 6: The Album - El CD cuesta 10,99 £ / 19,98 $, mientras que Grand Theft Auto VI: The Album - El vinilo cuesta 44,99£ / 49,98$.
Luego está la edición más cara, Grand Theft Auto VI: The Album - Edición limitada en vinilo, con un precio de 108,99 £ / 124,98 $, que incluye dos discos magenta transparentes llenos de líquido azul, ilustraciones nuevas y exclusivas, y diseños de empaque únicos.
Desafortunadamente, esta edición se agotó rápidamente tras su anuncio, y no está claro si habrá más existencias disponibles. Se espera que todas las ediciones se envíen el 20 de noviembre, un día después del lanzamiento de GTA 6.
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Rockstar señaló que «discos de vinilo en colores exclusivos, cada uno con ilustraciones nuevas y únicas» también estarán disponibles en Blood Records, Best Buy, Walmart, Amazon, Barnes & Noble, Target, Urban Outfitters y tiendas independientes.
«Estén atentos para más detalles sobre la música de Grand Theft Auto 6, incluyendo la banda sonora dinámica, la próxima evolución de la radio del juego y más», dijo el estudio.
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