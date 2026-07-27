Parece que alguien ha logrado que Grand Theft Auto 5 funcione en una Switch original, y ahora me pregunto cómo se vería GTA 6 en la Switch 2
¿Tiene la Switch 2 suficiente potencia para ejecutar GTA 6?
- Es posible que alguien haya adaptado Grand Theft Auto 5 para Nintendo Switch
- El rendimiento parece bajo y alcanza un máximo de 22 FPS
- Me hace preguntarme cómo se vería Grand Theft Auto 6 si se ejecutara en la Switch 2
Mientras esperamos a Grand Theft Auto 6, al parecer alguien ha logrado portar Grand Theft Auto 5 a la Nintendo Switch.
Al parecer, el port fue creado por M0jso y publicado en Reddit, donde las imágenes muestran una versión nativa v2699 (2023) del juego de hace 13 años, ejecutándose en la Switch original, aunque con un rendimiento bastante deficiente.
La superposición de rendimiento muestra que la tasa de fotogramas alcanza un máximo de 22 FPS y desciende a 11 FPS en algunos momentos, pero sí parece que se puede jugar.
Un usuario explicó que el video había sido retirado hace un tiempo, pero parece que el proyecto está nuevamente en marcha. M0jso mostró más videos en X, explicando que el renderizado puede fallar en algunos momentos y que los bloqueos son frecuentes, pero al parecer han logrado jugar GTA 5 en una consola Switch real.
Sin embargo, en general, el rendimiento parece deficiente, y las posibilidades de que el juego alcance una calidad similar a la de consolas o PC parecen escasas. Esto me hizo preguntarme cómo se vería GTA 6 en la Nintendo Switch 2, un sistema más avanzado que cuenta con resoluciones de 4K y 1440p y 60 FPS.
Por ahora, Rockstar no ha compartido ningún plan para portar el juego a la Switch 2 —tampoco se ha anunciado una versión para PC—, pero hemos visto que juegos exigentes como Cyberpunk 2077 y Hogwarts Legacy funcionan en la consola con problemas menores de velocidad de fotogramas.
Dicho esto, GTA 6 será un juego enorme, con un mapa que posiblemente sea incluso más grande que el de Cyberpunk 2077 y el de GTA 5. Sin mencionar la densidad de los escenarios y el nivel de detalle con los que también tendrán que lidiar la PS5 y la Xbox Series X.
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