El OnePlus 13T llegará el 24 de abril y la compañía ya lo ha mostrado

¡Buenas noticias! OnePlus anunció que el 24 de abril tendremos todos los detalles sobre el nuevo OnePlus 13T en su lanzamiento oficial en China.

Pero descuida, no tendrás que esperar hasta entonces para echar un vistazo oficial al teléfono, porque ya se ha mostrado.

Un breve vídeo publicado en la red social china Weibo (vía GSMArena) muestra la parte delantera y trasera del OnePlus 13T al completo, con una parte trasera plana, esquinas curvas y la posibilidad de elegir entre los tonos gris, rosa o negro, como puedes ver a continuación.

