El arte detrás de las voces de Clair Obscur: Expedition 33

En un mundo inspirado en la Francia de la Belle Époque, Clair Obscur: Expedition 33 es un RPG de fantasía oscura que combina narrativa profunda y combate estratégico. El juego, desarrollado por el estudio independiente francés Sandfall Interactive y publicado por Kepler Interactive, invita a los jugadores a liderar un grupo de personajes en la misión de detener a "La Pintora", una entidad que, cada año, causa la desaparición de personas de una edad específica al pintar un número en un misterioso monolito.

Con más de 30 horas de historia principal y otras 30 horas de contenido adicional, Clair Obscur: Expedition 33 promete ser una experiencia inmersiva cuando se lance el próximo 24 de abril de 2025 para PlayStation 5, Xbox Series X|S (incluido desde el primer día en Xbox Game Pass) y PC a través de Steam y Epic Games Store. Las preventas ya están disponibles.

El arte del doblaje

Hoy, el equipo lanzó un emocionante detrás de cámaras, presentando nuevas escenas y entrevistas con el elenco de voces en inglés que dan vida a este ambicioso juego. El elenco incluye actores reconocidos como Jennifer English (Baldur's Gate III), Ben Starr (FINAL FANTASY XVI), Kirsty Rider (The Sandman), Shala Nyx (The Old Guard), Rich Keeble (Good Omens) y Maxence Cazorla (Ineffable). Además, participan estrellas como Charlie Cox (Daredevil: Born Again), Andy Serkis (The Lord of the Rings), Devora Wilde (Baldur’s Gate III), Tracy Wiles (Baldur’s Gate III) y un increíble doblaje completo en francés.

En el video detrás de cámaras, los fans pueden descubrir el apasionante proceso de grabación de voces, con anécdotas del elenco y cómo se sumergen en los personajes de este mundo lleno de misterio y peligro.Mira el detrás de cámaras aquí: Clair Obscur: Expedition 33 | Behind the Voices.

Prepara tus controles y entra en esta aventura inolvidable de Sandfall Interactive, que promete ser una joya del género RPG.

Clair Obscur: Expedition 33 | Behind the Voices - YouTube Watch On