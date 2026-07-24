Star Wars Zero Company revela parte de su elenco y confirma su lanzamiento para agosto

Bit Reactor, en colaboración con Lucasfilm Games, presentó parte del elenco de Star Wars Zero Company, el próximo juego de tácticas por turnos para un jugador ambientado en el universo de Star Wars.

Entre los actores confirmados se encuentran Jonathan Freeman y Erica Luttrell como las voces masculina y femenina de Hawks, Vic Michaelis como Runa Blask y Rekha Sharma como Fathom. Además, el proyecto marca el regreso de dos veteranos del universo animado de Star Wars: Matt Lanter como Anakin Skywalker y Dee Bradley Baker como Trick, conocidos por su trabajo en Star Wars: La Guerra de los Clones y Star Wars: The Bad Batch de Disney+.

De acuerdo con Bit Reactor, el objetivo del estudio fue crear un juego de tácticas que no sacrificara la elegancia visual, por lo que Star Wars Zero Company apuesta por una estética cinematográfica poco habitual dentro del género. La historia se desarrolla durante la Guerra de los Clones y se centra en un conflicto clandestino que ocurre entre las sombras del enfrentamiento galáctico.

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El juego se lanzará el 27 de agosto para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Una misión en plena Guerra de los Clones

Los jugadores asumirán el papel de Hawks, un antiguo oficial de la República Galáctica que podrá personalizarse por completo, incluida la elección de voz masculina o femenina. Como líder de Zero Company, un grupo poco convencional de profesionales a sueldo provenientes de toda la galaxia —entre ellos un clon trooper, una mandaloriana del antiguo Clan Verminoth y una padawan Jedi—, la misión será rastrear y detener a Kundri Fathom, la despiadada líder de la secta alineada con los Separatistas conocida como Espiral Infinita.

Agentes de Zero Company

Capitán Hawks: Jonathan Freeman / Erica Luttrell

Trick: Dee Bradley Baker

Kabb Uppercut: JB Blanc

Jae Mordant: Judy Alice Lee

Tel-Rea "Tel" Vokoss: Nicole Rainteau

Cly Kullervo: Alex McKenna

Luco Bronc: Jason Spisak

Elenco y cameos

Bennic Halloren: Leo Howard

Runa Blask: Vic Michaelis

Neesh Renark: Jim Pirri

M-3VO "Meevo": DC Douglas

Anakin Skywalker: Matt Lanter

Gorga: Kevin Michael Richardson

Fathom: Rekha Sharma

Typhon: Hunter Smith

Visser: Dylan Kenin

Personalización como eje central

La personalización será uno de los pilares de la experiencia. Hawks y los operadores reclutados podrán crearse a partir de ocho especies icónicas de Star Wars: devaroniana, humana, neimoidiana, ovisiana, togruta, twi'lek, weequay y zabrak.

Los jugadores podrán modificar voces, atuendos y numerosos aspectos de la apariencia de Hawks y de los operadores, además de desarrollar especializaciones y talentos de combate con el paso del tiempo para formar el escuadrón ideal según cada misión.

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Como parte de la promoción del juego, miembros del elenco y desarrolladores participarán en un panel durante la Comic-Con de San Diego el sábado 25 de julio de 4 p.m. a 5 p.m. PT. La sesión contará con la participación del director de narrativa y cinematografía Aaron Contreras (Bit Reactor), la ejecutiva creativa Kelsey Sharpe (Lucasfilm) y los actores Dee Bradley Baker, Jonathan Freeman, Vic Michaelis y Rekha Sharma.