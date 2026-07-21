"Está previsto revelarlo más adelante este año": agárrense de sus sables, fans de Star Wars, porque un nuevo reporte asegura que el remake de Knights of the Old Republic por fin volverá a mostrarse muy pronto

Según se informa, el remake de "Star Wars: Knights of the Old Republic" se volverá a presentar a finales de este año

Un creador de contenido informa que el desarrollo en Saber Interactive se ha estado "acelerando" y avanza "sin contratiempos"

Informes recientes sugieren que el juego podría lanzarse en 2028

Cinco años después de su anuncio, el remake de Star Wars: Knights of the Old Republic se volverá a presentar, según se informa, a finales de este año.

Así lo afirma el confiable informante de Star Wars y YouTuber 100% Star Wars (vía Bespin Bulletin), quien se pronunció sobre los informes que indicaban que el remake de KOTOR podría lanzarse en 2028.

En un nuevo video, 100% Star Wars afirma que fuentes de Saber Interactive indicaron que el «mejor escenario posible» para el juego era un lanzamiento a mediados o finales de 2027, coincidiendo con el 50.º aniversario de Star Wars, pero que una ventana de lanzamiento en 2028 coincidiría con el 25.º aniversario del juego original de 2003.

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«Se ha planeado una presentación para más adelante este año», señaló 100% Star Wars.

El remake de KOTOR se anunció en 2021 y, originalmente, lo desarrollaba Aspyr Media. Sin embargo, el desarrollo se detuvo por un tiempo antes de que el proyecto fuera finalmente transferido a Saber Interactive en agosto de 2022.

Cuando se le preguntó sobre el avance del juego a principios de este año, el director creativo de Saber, Tim Willits, dijo: «Sí, todavía está en desarrollo. Eso es todo lo que puedo decir».

Aparte del tráiler promocional revelado hace cinco años, no hemos sabido ni visto nada más sobre el juego desde entonces, pero según 100% Star Wars, el desarrollo ha ido sobre ruedas desde que Saber tomó las riendas.

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«Sé que el ciclo de desarrollo ha sido sumamente positivo, ya que el juego está en manos de Saber desde 2023», dijo el YouTuber. «El desarrollo del juego no solo se ha acelerado, sino que ha avanzado de manera extremadamente fluida durante los últimos tres años, desde que Saber comenzó desde cero.

«Han estado contratando a algunos de los mejores talentos de toda la industria y Saber se presenta como un frente muy unido en lo que respecta al desarrollo de este juego, con recursos y talento provenientes de toda la empresa».

Mientras esperamos el remake de KOTOR, los fans de Star Wars pueden esperar con ansias Star Wars: Fate of the Old Republic, un juego de rol (RPG) de Arcnaut Studios dirigido por Casey Hudson, director de KOTOR y de la trilogía de Mass Effect.

Este año, el 27 de agosto, también se lanzará un nuevo juego para un solo jugador por turnos, Star Wars: Zero Company, de Bit Reactor, así como Star Wars: Galactic Racer, de Fuse Games, que llegará el 6 de octubre.

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