Se tarda entre 30 y 40 horas en completar "Star Wars Zero Company", "dependiendo del nivel de dificultad y de tu experiencia con el género de estrategia", pero no contará con un modo New Game Plus

Se tardará entre 30 y 40 horas en completar la campaña principal de Star Wars Zero Company

El juego no contará con el modo "New Game Plus", sistemas de romance ni ramificaciones en la historia

El contenido posterior al lanzamiento tampoco está confirmado por el momento

Bit Reactor confirmó que Star Wars Zero Company tomará entre 30 y 40 horas para completarse y que no contará con un modo Nueva Partida+ (New Game Plus).

El juego de estrategia táctica por turnos para un solo jugador es uno de los títulos más esperados del año y, de cara a su lanzamiento el próximo mes, el estudio realizó una sesión de preguntas y respuestas con la comunidad para resolver una larga lista de dudas.

Una de las primeras preguntas fue sobre la duración de la campaña. La productora principal, Caydence Funk, confirmó que, "dependiendo del nivel de dificultad y de la experiencia del jugador con el género de estrategia", se estima que un jugador promedio tardará entre 30 y 40 horas en terminar la aventura.

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También se confirmó que la historia será lineal, sin sistemas de romance ni rutas narrativas ramificadas.

"Si bien estamos entusiasmados por impulsar el género con un enfoque más cinematográfico, en esencia sigue siendo un juego de estrategia táctica por turnos, donde la habilidad y la estrategia serán fundamentales para superar intensos desafíos de combate", explicó Bit Reactor. "Dicho esto, habrá momentos de la historia que cambiarán dependiendo de quién forme parte de tu escuadrón, pero la narrativa principal será lineal de principio a fin".

Personalmente, considero que una duración de 40 horas es ideal, y el hecho de que la historia sea lineal significa que podré disfrutar toda la narrativa sin preocuparme por perderme tramas alternativas.

"En cuanto a la exploración, sí, podrás recorrer una sección de algunos planetas antes de participar en los combates tácticos por turnos", añadió el estudio.

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"Se trata de un aspecto menor del juego, pero creemos que aporta una experiencia única e inmersiva a Star Wars Zero Company. Estos pequeños segmentos permiten que, como Hawks, lleves a cabo las labores de espionaje en las que Zero Company sobresale, y forman parte exclusivamente de la historia principal. Además, pueden influir en los combates posteriores al otorgar Inteligencia y Puntos de Ventaja."

Desafortunadamente, el juego no incluirá un modo Nueva Partida+ en su lanzamiento, por lo que cada nueva partida tendrá que comenzar desde cero. Sin embargo, el estudio confirmó que "los jugadores desbloquearán ciertas opciones de personalización en partidas posteriores" gracias a su progreso.

Zero Company se desarrolla durante una de mis épocas favoritas de Star Wars, las Guerras Clon, por lo que tengo muchas ganas de descubrir una nueva historia ambientada en ese periodo.

Los jugadores podrán participar en enfrentamientos por toda la galaxia contra la Alianza Separatista, liderando un escuadrón compuesto por un soldado clon, un mandaloriano, una padawan Jedi, un francotirador umbarano y otros personajes, además de encontrarse con Anakin Skywalker.

La personalización también tendrá un papel importante. Aunque no será posible formar un equipo compuesto únicamente por soldados clon, Bit Reactor confirmó que los jugadores tendrán acceso desde el inicio a elementos cosméticos de armaduras clon y podrán personalizar la armadura de todo su equipo. Estos atuendos no afectarán la jugabilidad, aunque los cascos de los soldados clon sí aplicarán un efecto de modulación de voz, un detalle que suena bastante atractivo.

Aún mejor, Dee Bradley Baker, actor de voz de la serie animada Star Wars: The Clone Wars, prestará su icónica voz al personaje Trick y a otros soldados clon. El resto del reparto de voces aún no ha sido anunciado.

En cuanto al contenido adicional, hay buenas noticias: no existen planes para incluir microtransacciones en el juego. No obstante, el conjunto de armadura "Arc Trooper" estará disponible únicamente como parte del paquete cosmético "Grand Army of the Republic", incluido en la Edición Deluxe, aunque los jugadores de la edición estándar también tendrán acceso a otras opciones cosméticas.

El juego tampoco ofrecerá soporte para mods, y por el momento Bit Reactor no ha confirmado contenido posterior al lanzamiento, ya que el estudio está "centrado en ofrecer el mejor juego posible desde el primer día".

Star Wars Zero Company llegará el 27 de agosto para PC, PlayStation 5, Xbox Series X y Xbox Series S.

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