La actualización de PlayStation Portal llega con mejoras en la experiencia de usuario de Cloud Game Streaming Beta

Como saben, Cloud Streaming (Beta) es uno de los beneficios de los miembros de PlayStation Plus Premium, lo que permite que los fans de PlayStation disfruten de ciertos juegos de PS5 del Catálogo de PlayStation Plus directamente desde los servidores, incluso sin una consola PS5 con ayuda del PlayStation Portal.

Sin embargo, dado que Cloud Streaming (Beta) en PS Portal aún es una oferta experimental, las funciones disponibles durante el periodo beta podrían cambiar con el tiempo y no reflejar la experiencia final.

Aún así, PlayStation se esfuerza por ofrecer la mejor experiencia a sus usuarios y por ello actualiza constantemente sus capacidades. A continuación les compartimos todo sobre la más reciente actualización de software a PlayStation Portal.

