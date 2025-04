ASIC, Chipset y Chiplet – “Same-Same but Different”

Una frase común en mercados de Asia, cuando buscas algo y no tienen exactamente lo que buscas es “Same-Same but Different”, lo mismo pero diferente. En este articulo vamos a ver la diferencia entre diferentes tipos de circuitos integrados, que tienen muchas cosas en común y parecidas, pero son completamente diferentes.

ASIC, Chipset y Chiplet son componentes fundamentales en el diseño y funcionamiento de dispositivos electrónicos, y comparten varias características clave. En primer lugar, todos ellos son tipos de circuitos integrados, lo que significa que están diseñados para realizar funciones específicas dentro de un sistema electrónico. Los ASIC (Application-Specific Integrated Circuits) están diseñados para cumplir tareas particulares en aplicaciones específicas, por ejemplo, para centros de datos en caso empresarial o gafas inteligentes como ejemplo de un dispositivo de consumo.

Por otro lado, los chipsets son conjuntos de chips que gestionan la comunicación entre los diferentes componentes de un dispositivo, como un Smartphone, un Chromebook o un televisor. Estos componentes incluyen el CPU, la GPU, los ISP, los NPU (núcleos de IA), conectividad Wi-Fi y BT, modem celular 5G entre otros.

