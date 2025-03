El nuevo controlador Game Ready de Nvidia repite un molesto problema de pantalla negra de versiones anteriores

El nuevo Game Ready Driver 572.83 de Nvidia sigue causando el mismo problema de pantalla negra de versiones anteriores

La nueva actualización del controlador añade soporte para nuevos juegos y portátiles de la serie RTX 5000

El problema puede producirse al instalar el controlador o al arrancar en Windows 11 cuando se utiliza un DisplayPort

¡Sucedió de nuevo! Múltiples usuarios de GPUs NVIDIA RTX se sienten frustrados, ¿la razón? Las actualizaciones de los controladores Game Ready están causando problemas.

Así como lo lees, hay un problema en particular que no puede solucionarse a pesar de los múltiples intentos de resolución por parte del equipo de Nvidia.

Una vez más, el controlador Game Ready de Nvidia está causando problemas de pantalla negra para algunos usuarios, y la nueva versión 572.83 es la culpable, según las quejas en la página de Reddit de Nvidia. La pantalla negra puede permanecer después de instalar el nuevo controlador (usando DisplayPort), lo que obliga a reiniciar el sistema y, luego, aparece el mismo problema en la pantalla de inicio de sesión de Windows.

Este es un problema recurrente que parece haber comenzado con el controlador Game Ready 572.16, que fue el lanzamiento oficial de DLSS 4. Al principio, pensé que el problema provenía de Marvel's Spider-Man 2 o de Windows 11 24H2 (conocido por sus extraños errores), pero efectivamente, era el controlador de la GPU.

Esta actualización ofrece soporte para las notebooks con RTX 5090, RTX 5080 y RTX 5070 Ti, y también agrega soporte para la opción DLSS 4 Override en títulos como Assassin's Creed Shadows y The Last of Us Part 2. Lamentablemente, estas adiciones son fundamentales para el funcionamiento de las notebooks Blackwell GPU, por lo que algunos usuarios podrían verse obligados a instalar el nuevo controlador, a pesar de los riesgos.

No se supone que este problema sea exclusivo de las nuevas GPUs de la serie RTX 5000, ya que usuarios de GPUs más antiguas de la serie RTX también han expresado quejas similares en Reddit. Para aquellos que no tuvieron suerte evitando estos problemas, lo ideal podría ser regresar a los controladores más estables según su configuración.

(Image credit: Nvidia)

Esto supone un gran revés para la compatibilidad con nuevos juegos y para los nuevos propietarios de GPU

Mientras que yo y muchos usuarios de GPU RTX tenemos la posibilidad de revertir los controladores, no es el mismo caso para los demás. Como ya he dicho, las actualizaciones de Game Ready Driver como tales son necesarias para la funcionalidad, sobre todo con las nuevas GPU RTX 5000 o los portátiles equipados con ellas, y eso es muy preocupante.

Estoy deseando empezar Assassin's Creed Shadows de Ubisoft, usando DLSS 4 por su tecnología mejorada de generación de fotogramas y su increíble nueva Super Resolución a través de DLSS Override - sin actualizar al driver 572.83, esto no es posible. No quiero arriesgarme a que se produzcan problemas en mi hardware por el mero hecho de disfrutar de mejores imágenes (gracias al nuevo modelo de transformador) y rendimiento.

Sin duda es un contratiempo para los afectados, y me preocupa que no veamos una solución a corto plazo. Nvidia aún tiene GPU Blackwell en preparación para su lanzamiento, así que es probable que veamos actualizaciones de controladores similares, y si las recientes sirven de algo, es otra razón por la que deberías mantenerte alejado ahora mismo.