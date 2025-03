GDC 2025: Descubre todas las novedades de NVIDIA

¡NVIDIA sorprende incluso antes de que el Game Developers Conference (GDC) 2025! ¿Están listos para descubrir todos los detalles?

NVIDIA anunció mejoras en sus tecnologías de renderizado neural NVIDIA RTX, incluyendo que los sombreadores neuronales llegarán a la vista previa de Microsoft DirectX en abril, DLSS 4 cuenta con más de 100 juegos y aplicaciones, RTX Remix se lanza oficialmente junto con una nueva demo de Half-Life 2 RTX, el NVIDIA RTX Kit recibe importantes actualizaciones con soporte para Unreal Engine 5 en RTX Mega Geometry y RTX Hair, y los personajes autónomos de juego NVIDIA ACE debutarán en dos títulos.

Estos fueron algunos de los anuncios más importantes:

NVIDIA y Microsoft impulsan una nueva era en los videojuegos con tecnología de sombreado neural.

NVIDIA y Microsoft anunciaron que el soporte para sombreado neural llegará a la vista previa de DirectX en abril, desbloqueando los núcleos Tensor AI en las GPU NVIDIA GeForce RTX dentro de los sombreadores gráficos utilizados para programar videojuegos.

El renderizado neural representa una revolución en la programación gráfica, utilizando IA junto con técnicas de renderizado tradicionales para aumentar las tasas de cuadros, mejorar la calidad de imagen y reducir el uso de recursos del sistema. El SDK de Sombreadores Neuronales RTX de NVIDIA permite a los desarrolladores optimizar los datos del juego y código de sombreado en una PC con IA RTX y acelerar las representaciones neuronales y pesos de modelos con los Núcleos Tensor de NVIDIA en tiempo de ejecución. Esto mejora significativamente el rendimiento de las técnicas de renderizado neural, permitiendo un renderizado en tiempo real más rápido y eficiente con los Núcleos Tensor.

RTX llega a Unreal Engine 5.

NVIDIA lanzó el soporte para Unreal Engine 5 en RTX Mega Geometry y RTX Hair a través de la rama NVIDIA RTX de Unreal Engine.

NVIDIA RTX Kit es un conjunto de tecnologías de renderizado neural para trazado de rayos en los juegos con IA, renderizar imágenes con inmensa geometría y crear personajes de juego con visuales más realistas. Las nuevas GPU GeForce RTX Serie 50 de NVIDIA presentan un gran avance en la aceleración del trazado de rayos para detalles como el cabello: una nueva primitiva de esfera de barrido lineal (LSS). Esta primitiva es un paso hacia la renderización de humanos digitales de alta calidad en tiempo real, reemplazando las primitivas de triángulos típicas con esferas que pueden representar cabello con mayor precisión y rendimiento.

Durante el CES, NVIDIA mostró las posibilidades del renderizado neural con una impresionante demo tecnológica, Zorah. En GDC, una versión actualizada de la demo Zorah, construida en Unreal Engine 5, mostrará los últimos avances en renderizado neural, incluyendo RTX Mega Geometry, RTX Hair, ReSTIR Path Tracing y ReSTIR Direct Illumination.

NVIDIA RTX Remix se lanza oficialmente con DLSS 4 y Sombreadores Neuronales RTX

En 2024, NVIDIA lanzó RTX Remix en Open Beta, una plataforma revolucionaria de modding que permite remasterizar juegos clásicos con RTX. Hoy, NVIDIA lanza oficialmente una versión mejorada de RTX Remix, que incluye DLSS 4 con Multi Frame Generation, una serie de nuevas tecnologías de Renderizado Neural RTX y numerosas actualizaciones, permitiendo a los modders crear remasterizaciones con mejor calidad de imagen y tasas de cuadros más altas.

Para demostrar las capacidades de RTX Remix y el poder de las últimas innovaciones RTX, los propietarios de Half-Life 2 podrán descargar una demo gratuita de Half-Life 2 RTX desde Steam a partir del 18 de marzo. Half-Life 2 RTX, desarrollado por los principales equipos de modding del juego bajo el nombre de Orbifold Studios, cuenta con trazado de rayos completo, activos remasterizados, DLSS 4, Reflex, RTX Neural Radiance Cache, RTX Skin y RTX Volumetrics.

Más de 100 juegos y aplicaciones con DLSS 4 y Multi Frame Generation ya están disponibles

DLSS 4 llegó con el lanzamiento de las GPU GeForce RTX Serie 50, y ahora más de 100 juegos y aplicaciones incluyen soporte para DLSS 4 debido a su buena aceptación por parte de los desarrolladores de videojuegos. Este hito se ha alcanzado dos años antes que DLSS 3, convirtiéndolo en la tecnología de juegos de NVIDIA con la aceptación más rápida de todos los tiempos.

DLSS 4 debutó con Multi Frame Generation, que utiliza IA para generar hasta tres cuadros adicionales por cada cuadro renderizado tradicionalmente, trabajando en conjunto con las tecnologías DLSS para multiplicar las tasas de cuadros hasta 8 veces en comparación con el renderizado tradicional. Esta mejora en el rendimiento de las tarjetas gráficas y laptops GeForce RTX Serie 50 permite a los jugadores maximizar los gráficos a las resoluciones más altas y jugar a tasas de cuadros inigualables.

Además de los 100 juegos y aplicaciones disponibles actualmente, Lost Soul Aside, Mecha BREAK, Phantom Blade Zero, Stellar Blade, Tides of Annihilation y Wild Assault se lanzarán con DLSS 4 brindando a los jugadores con GeForce RTX la experiencia definitiva en PC.

Los personajes con IA autónoma NVIDIA ACE están disponibles en inZOI y NARAKA: BLADEPOINT MOBILE para PC

A principios de este año, NVIDIA presentó NVIDIA ACE, una tecnología de IA que permite la creación de personajes autónomos de juego, agregando compañeros de equipo, NPCs y enemigos autónomos a los videojuegos, desbloqueando nuevas posibilidades de juego. Estos personajes con IA autónoma NVIDIA ACE estarán disponibles este mes en:

inZOI

NARAKA: BLADEPOINT MOBILE para PC

En el simulador de vida inZOI, los jugadores podrán personalizar los NPCs 'Smart Zoi' usando IA para guiar su comportamiento e interacciones con otros NPCs. En NARAKA: BLADEPOINT MOBILE para PC, los compañeros de equipo potenciados por NVIDIA ACE ayudarán a los jugadores a combatir enemigos, buscar recompensas y competir para ganar.

Las tecnologías de NVIDIA ACE continúan avanzando, integrando nuevos modelos de lenguaje para visión y audio, mejorando la animación facial con nuevas arquitecturas de modelos y acelerando el desarrollo de videojuegos con nuevos plugins de ACE para Maya y Unreal Engine para la creación de contenido offline: