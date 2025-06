Nuestro sistema para probar el 8K Placa base: Asus ROG Strix B850-I Gaming Wi-Fi Procesador: AMD Ryzen 7 9800X3D (8-core) CPU Cooler: Corsair iCUE LINK TITAN 240mm GPU: Nvidia GeForce RTX 5090 FE Almacenamiento: 1TB WD_Black SN7100, 2TB XPG Gammix S70 Blade Caja: Acer Predator MI900 RAM: G.Skill Trident Z5 Royal Neo 96GB DDR5 PSU: Corsair SF1000 Pantalla: LG 55NANO966PA

Sin duda, el lanzamiento de DOOM: The Dark Ages a inicios de año nos llenó de emoción, sin embargo, no podíamos ocultar nuestra desesperación por probarlo en nuestra PC de pruebas 8K y ver la bestial tarjeta gráfica NVIDIA RTX 5090 manejaba la última entrega de la que quizá sea la franquicia de juegos de PC más icónicas de la historia.

Por diversas razones, no he podido hacerlo... hasta ahora. Y es que el juego acaba de actualizarse con grandes mejoras gráficas y mayor compatibilidad con las GPU de la serie RTX 5000 de Nvidia y sus funciones exclusivas.

Entre ellas se incluye el trazado de trayectorias para una iluminación, sombras y reflejos mucho más precisos y envolventes, además de la incorporación de soporte integrado para la generación de fotogramas múltiples. Esta última es una función basada en la inteligencia artificial que, en mi opinión, cambia las reglas del juego cuando se trata de conseguir altas frecuencias de cuadro al mismo tiempo que se ponen a tope todos los ajustes gráficos.

Así que es el momento perfecto para cargar el juego y ver qué añaden estas nuevas funciones gráficas, y para comprobar si la RTX 5090 está a la altura del desafío de matar demonios a una resolución de 7680 × 4320.

¿Qué es trazado de caminos?

DOOM: The Dark Ages es un juego que da prioridad a la velocidad de juego y a unos gráficos impresionantes, así que cuando añades resoluciones muy altas y complejos efectos de iluminación, hasta la GPU más potente del mundo (que es la que tenemos en nuestro sistema de pruebas 8K) va a tener problemas.

Antes de pasar a las cifras en bruto, merece la pena mencionar las novedades del juego, especialmente el trazado de rutas.

Al igual que un número cada vez mayor de juegos, DOOM: The Dark Ages se lanzó con efectos de trazado de rayos que no se pueden desactivar, así que si tu GPU no admite los efectos de iluminación avanzados (o tiene problemas con lo exigentes que son), no tienes suerte.

Al imponer el trazado de rayos, toda la estética del juego se ha diseñado para aprovecharlo. La nueva actualización, por su parte, añade el trazado de trayectorias, que toma los (ya de por sí impresionantes) efectos de iluminación del juego y los hace aún más realistas.

(Image credit: Bethesda)

Aunque el trazado de rayos normal es excelente para mostrar efectos de iluminación realistas cuando la luz de una fuente incide en una superficie, el trazado de trayectorias va más allá al seguir renderizando la luz después de que haya rebotado o se haya reflejado en la primera superficie, lo que permite que varias superficies se vean afectadas en tiempo real.

Puede dar lugar a sombras y reflejos increíblemente impresionantes y realistas, sobre todo en las zonas interiores de los juegos, donde las fuentes de luz de carteles, lámparas y velas pueden rebotar en las paredes del suelo y los objetos, además de reflejarse en charcos de agua.

Como es de esperar, esta compleja recreación del comportamiento de la luz natural puede resultar muy exigente para el hardware, por lo que la incorporación de la reconstrucción de rayos de Nvidia a DOOM: The Dark Ages es esencial.

Se trata de una parte del conjunto de herramientas DLSS de Nvidia que utiliza IA para generar píxeles junto con los píxeles que renderiza tu GPU (y con la generación de fotogramas, fotogramas enteros). En el pasado, estas herramientas han mejorado drásticamente el rendimiento de algunos juegos, y la Reconstrucción de Rayos hace un trabajo similar, utilizando la IA para generar rayos adicionales (como rayos de luz) junto a los que la GPU está renderizando.

De este modo, se aligera la carga de la tarjeta gráfica con el objetivo de mejorar el rendimiento, sin afectar demasiado a la calidad de la imagen.

(Image credit: Bethesda)

Prueba de estrés DLSS

Como estas funciones han sido diseñadas por Nvidia, significa que son exclusivas de las tarjetas gráficas de Team Green. Aunque las GPU AMD RDNA 4 admiten el trazado de rutas, AMD aún no ha lanzado una herramienta como Ray Reconstruction que alivie la carga de la tarjeta gráfica, y eso podría significar que, aunque el juego se vea genial, no se ejecute bien.

Incluso con la potencia de la Nvidia RTX 5090, está claro que se necesita DLSS y generación de IA para que el juego tenga efectos de Path Tracing y una tasa de imágenes por segundo remotamente jugable.

A una resolución de 8K con los ajustes gráficos al máximo y con DLSS configurado en «Calidad» (que prioriza la fidelidad gráfica sobre el rendimiento, lo que significa que la imagen es reescalada por la IA a partir de una resolución inicial mayor), solo conseguía 16 fps (fotogramas por segundo), muy lejos de los 60 fps a los que aspiro como mínimo.

Así que, incluso con la ayuda de DLSS, que ha permitido a muchos juegos modernos alcanzar los 60 fps a 8K en el pasado, este nivel de efectos de iluminación combinado con la resolución ultra alta simplemente resultó demasiado.

(Image credit: Bethesda)

Antes de rendirse desesperado, había algunos trucos más que probar.

Como parte de la nueva actualización, también se ha añadido a DOOM: The Dark Ages la compatibilidad con la generación de fotogramas múltiples.

He comprobado que la generación de fotogramas múltiples tiene un impacto drástico en la velocidad de fotogramas de los títulos, pero la función ha resultado ser controvertida. Utiliza IA para generar e insertar fotogramas (básicamente imágenes fijas) entre cada fotograma generado por la GPU.

Con la generación de fotogramas múltiples, esto puede suponer la generación de tres fotogramas adicionales por cada fotograma renderizado por la GPU, lo que a su vez aumenta la tasa de fotogramas. Sin embargo, a medida que aumenta el número de fotogramas generados por la IA, también aumenta la probabilidad de que aparezcan artefactos de imagen y otros problemas.

Me ha impresionado el funcionamiento de la reciente generación de fotogramas múltiples; en los juegos en los que la he probado, los fotogramas generados no se notan tanto como en la generación de fotogramas anterior (que generaba un solo fotograma). Dicho esto, el aspecto general de algunos juegos puede resultar algo blando y ligeramente borroso cuando se utiliza de forma intensiva.

No voy a entrar en el debate que muchos jugadores parecen tener sobre los fotogramas «reales» y los «falsos», pero soy de la opinión de que si estos fotogramas hacen que los juegos funcionen mejor sin comprometer la calidad de la imagen (ni sustituir el trabajo de nadie), entonces no hay ninguna razón por la que no utilizaría esta función.

(Image credit: Bethesda)

Al activar la generación de fotogramas múltiples en su configuración más alta, 4x (que se refiere a un fotograma renderizado y tres generados), la velocidad de fotogramas subió inmediatamente a 54 fps de media (estaba jugando en una mezcla de interiores y exteriores con muchos enemigos).

Sin embargo, a pesar del salto en la velocidad de fotogramas, el juego parecía estar jugándose a cámara lenta. Fue una experiencia bastante extraña, ya que no era como cuando las tarjetas gráficas tienen problemas con los juegos, lo que provoca caídas en la velocidad de fotogramas. En este caso, el juego seguía siendo fluido, pero daba la sensación de que el efecto de cámara lenta que emplea el juego durante algunos ataques estaba activado permanentemente.

Cambié la configuración de DLSS a «Rendimiento», que renderiza el juego a una resolución más baja y utiliza la IA para generar más píxeles y aumentar la resolución, y la tasa de imágenes por segundo subió a 83 fps de media. Y lo que es más importante, el juego volvió a ser rápido, frenético y sensible.

Al desactivar Path Tracing, la velocidad de fotogramas saltó a 143 fps, lo que en 8K es increíblemente impresionante y también demuestra el impacto que puede tener en el rendimiento, incluso con la reconstrucción de rayos activada.

Volviendo a activar Path Tracing y configurando DLSS a Ultra Rendimiento conseguí 145fps a 8K, y aunque la calidad de imagen se vio un poco afectada, la experiencia global fue excelente.

También hay que tener en cuenta que el televisor 8K que utilizo para probar estos juegos, el LG 55NANO966PA, alcanza un máximo de resolución 8K a 60 Hz, lo que significa que las ventajas de las frecuencias de cuadro superiores a 60 fps son menos pronunciadas, aunque pueden ayudar a reducir la latencia.

Por eso, tener DLSS en «Rendimiento» es la mejor opción, ya que mejora la calidad de imagen sin que se note el impacto en la ejecución del juego.

¿Vale la pena reducir el rendimiento de Path Tracing?

Con un impacto tan grande del Path Tracing, ¿merece la pena activarlo, aunque no juegues a 8K?

Es una pregunta interesante, sobre todo con un juego como DOOM: The Dark Ages, que ya tiene un aspecto fantástico y prioriza la velocidad y los reflejos en su trepidante acción.

Sin embargo, creo que ha merecido la pena: los efectos de iluminación marcan una gran diferencia en el aspecto del juego y en su inmersión. En Argent D'Nur, el planeta de inspiración medieval en el que se desarrolla el juego, las lámparas y las velas parpadean, proyectan sombras e iluminan objetos y superficies, lo que añade una gran atmósfera.

Los proyectiles que te lanzan los enemigos también se benefician de este efecto, ya que iluminan el entorno mientras se precipitan hacia ti.

Para quienes tengan una GPU que no sea capaz de alcanzar altas frecuencias de cuadro junto con los efectos de trazado de trayectorias, esta compensación no merece la pena, ya que el juego se basa en una violencia rápida y fluida contra las hordas demoníacas.

Sin embargo, si tienes una de las mejores tarjetas gráficas, te recomiendo encarecidamente que la enciendas y disfrutes de un juego que, aunque está inexorablemente ligado al pasado de los juegos de PC, también apunta a lo que nos deparará el futuro.